GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar ayrılıyor! Yeni takımı...

Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar resmen ayrılıyor... Belçika'nın Royal Antwerp takımına kiralanması beklenen Demokratik Kongolu stoper aracı ve diğer eşyalarının taşınması için İstanbul'da gümrük müdürlüğüne giderek gerekli prosedürleri tamamladı.

İstanbul'dan taşınmak için hazırlıklara başlayan Luyindama, Galatasaray'ın Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın da kadrosuna dahil edilmedi.