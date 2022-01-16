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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar ayrılıyor! Yeni takımı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da, Kongolu stoper Christian Luyindama ile yollar ayrılıyor. Tecrübeli ismin, gümrük müdürlüğüne giderek gerekli prosedürleri hallettiği ve yakın zamanda Belçika'ya gideceği ifade edildi. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 12:33
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar ayrılıyor! Yeni takımı...

Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar resmen ayrılıyor... Belçika'nın Royal Antwerp takımına kiralanması beklenen Demokratik Kongolu stoper aracı ve diğer eşyalarının taşınması için İstanbul'da gümrük müdürlüğüne giderek gerekli prosedürleri tamamladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar ayrılıyor! Yeni takımı...

İstanbul'dan taşınmak için hazırlıklara başlayan Luyindama, Galatasaray'ın Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın da kadrosuna dahil edilmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar ayrılıyor! Yeni takımı...

Galatasaray'da hem maç kadrosuna alınmayan hem de taşınma için hazırlıklara başlayan 28 yaşındaki stoperin kısa süre içinde yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar ayrılıyor! Yeni takımı...

Takvim'de yer alan habere göre aracının taşınmasıyla ilgili gerekli prosedürler için İstanbul'da gümrük müdürlüğüne giden Luyindama, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenlerin ricasını da kırmadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar ayrılıyor! Yeni takımı...

Galatasaray'a toplam 8 milyon euro'yu bulan bir maliyetle gelen yıldız stoper, bu sezon 19 karşılaşmada forma giyip 1 kez ağları sarstı. Toplam 1209 dakika süre aldı. Sarı-kırmızılıların Luyindama'nın yerine savunmayı yerli bir futbolcuyla takviye etmesi bekleniyor.

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