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Galatasaray - Guardiola hattında transfer köprüsü kuruldu! Domenec Torrent ve görüşme...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Domenec Torrent, Manchester City’nin teknik patronu Guardiola’dan transfer yardımı istedi. Torrent, Guardiola’nın gözden çıkardığı oyuncuları değerlendirmeyi planlıyor. Torrent, Guardiola ile birlikte Barça ve City'de uygulanan sistemi G.Saray'a yerleştirmek ve transferleri de buna göre yapmak istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 06:50
Galatasaray - Pep Guardiola hattında transfer köprüsü kuruldu! Domenec Torrent ve görüşme...

Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'ın yeni teknik patronu olan Domenec Torrent, transfer için kolları sıvadı. İspanyol teknik adam hem ara transfer hem de sezon sonu transferleri için uzun süre birlikte çalıştığı Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'dan yardım istedi.

Galatasaray - Pep Guardiola hattında transfer köprüsü kuruldu! Domenec Torrent ve görüşme...

Guardiola ile bir görüşme yaptığı öğrenilen Torrent, İngiliz ekibinin kadroda düşünmediği ve satış listesine koyacağı isimler için yardım istedi. Guardiola'nın da kendisine elinden geleni yapacağını ilettiği ifade ediliyor.

Galatasaray - Pep Guardiola hattında transfer köprüsü kuruldu! Domenec Torrent ve görüşme...

Guardiola ile Domenec Torrent'in sisteminin benzerliği nedeniyle Guardiola ile çalışan oyuncuların uyum sağlamada fazla sorun çıkarmayacağı da öngörülüyor.

Galatasaray - Pep Guardiola hattında transfer köprüsü kuruldu! Domenec Torrent ve görüşme...

Takvim'in haberine göre, İspanyol teknik adam, takımın başına geçtikten sonra ilk iş olarak Sarı-Kırmızılı yönetimden Chelsea'de forma giyen İngiliz yıldız Ross Barkley'in transferini istemişti. Torrent, Barkley'i takımın beyni olarak değerlendirmek istiyor. Görünen o ki Galatasaray'de Premier Lig tecrübesi olan oyuncuların sayısı artacak.

Galatasaray - Pep Guardiola hattında transfer köprüsü kuruldu! Domenec Torrent ve görüşme...

Guardiola, yapılan görüşmede Torrent'in transfer konusundaki yardım isteğine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Torrent, uzun süre yardımcılığını yaptığı Guardiola ile toplam 521 karşılaşmaya çıktı.

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