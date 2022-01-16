Galatasaray - Guardiola hattında transfer köprüsü kuruldu! Domenec Torrent ve görüşme...

Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'ın yeni teknik patronu olan Domenec Torrent, transfer için kolları sıvadı. İspanyol teknik adam hem ara transfer hem de sezon sonu transferleri için uzun süre birlikte çalıştığı Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'dan yardım istedi.

Guardiola ile bir görüşme yaptığı öğrenilen Torrent, İngiliz ekibinin kadroda düşünmediği ve satış listesine koyacağı isimler için yardım istedi. Guardiola'nın da kendisine elinden geleni yapacağını ilettiği ifade ediliyor.