Omar ve Taylan geri döndü

1 Ocak 2021'de gecirdiği talihsiz kaza sonucu gozunden yaralanan Omar Elabdelloui, dun takıma katıldı. 1 yıl boyunca ABD'de tedavi goren ve kontrolden donen 30 yaşındaki sağ bek, antrenmanın tamamına katıldı. Ayrıca koronaviruse yakalandığı icin gecen hafta forma giyemeyen Taylan Antalyalı'nın izolasyon suresi tamamlandı testleri negatif cıktı ve takıma katıldı.
1 Ocak 2021'de gecirdiği talihsiz kaza sonucu gozunden yaralanan Omar Elabdelloui, dun takıma katıldı. 1 yıl boyunca ABD'de tedavi goren ve kontrolden donen 30 yaşındaki sağ bek, antrenmanın tamamına katıldı. Ayrıca koronaviruse yakalandığı icin gecen hafta forma giyemeyen Taylan Antalyalı'nın izolasyon suresi tamamlandı testleri negatif cıktı ve takıma katıldı.