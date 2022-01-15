Morutan 10 numaraya!

Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent, Hatayspor maçının kadrosunu hazırladı. Yarın Hatay deplasmanında sahaya çıkacak takımın maç kasetlerini izleyen 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı sistemi değiştirecek. Sezon başından bu yana 4-3-3 formasyonuyla sahaya dizilen Galatasaray, 4-2-3- 1'e dönecek. Torrent'in orta sahada Cicaldau ile Berkan'ı yan yana oynatacağı önlerinde ise Morutan'a şans vereceği kaydedildi. Orijinal mevkisi 10 numara Rumen futbolcu, Fatih Terim döneminde sağ kanatta oynuyordu. Yarın kanatlarda Kerem ve Babel yer alacak. İleri uçta ise Halil forma giyecek.