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Morutan 10 numaraya!

Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, Domenec Torrent ilk maçına çıkacak. İspanyol çalıştırıcı, Fatih Terim'in kanatta oynadığı Rumen futbolcuyu bölgesine çekecek. Morutan, 10 numara pozisyonunda maça başlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 06:54
Morutan 10 numaraya!

Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent, Hatayspor maçının kadrosunu hazırladı. Yarın Hatay deplasmanında sahaya çıkacak takımın maç kasetlerini izleyen 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı sistemi değiştirecek. Sezon başından bu yana 4-3-3 formasyonuyla sahaya dizilen Galatasaray, 4-2-3- 1'e dönecek. Torrent'in orta sahada Cicaldau ile Berkan'ı yan yana oynatacağı önlerinde ise Morutan'a şans vereceği kaydedildi. Orijinal mevkisi 10 numara Rumen futbolcu, Fatih Terim döneminde sağ kanatta oynuyordu. Yarın kanatlarda Kerem ve Babel yer alacak. İleri uçta ise Halil forma giyecek.

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