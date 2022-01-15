Kerem Ada yolcusu

Galatasaray 'da sezonun en flaş ismi Kerem Akturkoğlu'na son talip İngiltere Premier Lig ekibi Brentford oldu. Halil Dervişoğlu 'nu iki sezondur sarıkırmızılılara kiralayan Brentford'un, oyuncusunun durumunu takip ederken Kerem'in performansından etkilendiği belirtildi.

23 yaşındaki futbolcunun sozleşmesini gectiğimiz ay uzatan sarı-kırmızılıların 15 milyon euro bonservis bedeli beklediği biliniyor. Bu sezon 32 macta 7 gol, 6 asistle oynayarak takımın en başarılısı olan Kerem'in de İngiltere'ye gitmeyi istediği kaydedildi. Kerem'e Almanya ve Fransa'dan da talipler bulunuyor.