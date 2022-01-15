Galatasaray'dan Necati Ateş ve Selçuk İnan'a teşekkür

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Necati Ateş ve Selçuk İnan'a veda etti.
İŞTE YAPILAN PAYLAŞIM:
Futbol A Takımı için yaptığınız çalışmalarla Galatasaray'a katkı sağladınız. Hizmetleriniz ve başarılarınız, Sarı Kırmızı'nın şanlı tarihinde hak ettiği değerli yeri alacaktır. Kariyerinizin bundan sonraki adımlarında sizlere başarılar diliyor, camiamız adına teşekkür ediyoruz.
Futbol A Takımı için yaptığınız çalışmalarla Galatasaray'a katkı sağladınız. Hizmetleriniz ve başarılarınız, Sarı Kırmızı'nın şanlı tarihinde hak ettiği değerli yeri alacaktır. Kariyerinizin bundan sonraki adımlarında sizlere başarılar diliyor, camiamız adına teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/ubjQ8Mzms9— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 15, 2022