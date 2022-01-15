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Galatasaray'dan Necati Ateş ve Selçuk İnan'a teşekkür

Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Fatih Terim'le yollar ayrılmış, daha sonra Terim'in ekibinde yer alan Necati Ateş ve Selçuk İnan ile de ayrılık kararı alınmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Necati Ateş ve Selçuk İnan'a teşekkür mesajı yayınlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 17:23 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 17:27
Galatasaray'dan Necati Ateş ve Selçuk İnan'a teşekkür

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Necati Ateş ve Selçuk İnan'a veda etti.

İŞTE YAPILAN PAYLAŞIM:

Futbol A Takımı için yaptığınız çalışmalarla Galatasaray'a katkı sağladınız. Hizmetleriniz ve başarılarınız, Sarı Kırmızı'nın şanlı tarihinde hak ettiği değerli yeri alacaktır. Kariyerinizin bundan sonraki adımlarında sizlere başarılar diliyor, camiamız adına teşekkür ediyoruz.

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