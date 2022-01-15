Galatasaray'dan Necati Ateş ve Selçuk İnan'a teşekkür

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Necati Ateş ve Selçuk İnan'a veda etti.

İŞTE YAPILAN PAYLAŞIM:

Futbol A Takımı için yaptığınız çalışmalarla Galatasaray'a katkı sağladınız. Hizmetleriniz ve başarılarınız, Sarı Kırmızı'nın şanlı tarihinde hak ettiği değerli yeri alacaktır. Kariyerinizin bundan sonraki adımlarında sizlere başarılar diliyor, camiamız adına teşekkür ediyoruz.