Galatasaray'dan Enis Fazlagic atağı!

Makedonya medyasından Galatasaray'ın transfer politikasına çok uygun bir isim ortaya atıldı. Slovakya ekibi MSK Zilina forması giyen 21 yaşındaki ön libero Enis Fazlagic'e sarı-kırmızılılar ile birlikte Polonya ekibi Wisla Krakov'un talip olduğu yazıldı.

Futbola ülkesinde Skopje altyapısında başlayan Kuzey Makedon futbolcu, Ocak 2018'de Shkendija'ya, Temmuz 2018'de ise MSK Zilina'ya 250 bin euro karşılığında transfer oldu. 18 yaşından bu yana Slovakya'da forma terleten Fazlagic, bu sezon 23 maçta 3 asistle oynadı.