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Galatasaray'a Sergio Rico transferinde kötü haber geldi! O kulüple anlaşmak üzere...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Domenec Torrent'in takımın başına gelmesinin ardından Galatasaray, Fernando Muslera yerine bir kaleci transferi yapmak için düğmeye basmıştı. PSG’de 3. kaleci olan tecrübeli eldiven Sergio Rico transferi için harekte geçen Galatasaray’a kötü bir haber geldi... İspanyol basını, Mallorca’nın Sergio Rico ile alnaşmak üzere olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Galatasaray'a Sergio Rico transferinde kötü haber geldi! O kulüple anlaşmak üzere...

Galatasaray'ın Torrent'in isteğiyle kaleci arayışlarına başladığını ve PSG'den Sergio Rico'nun ilk aday olduğu bilinirken, yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a Sergio Rico transferinde kötü haber geldi! O kulüple anlaşmak üzere...

Sarı-Kırmızılılar 28 yaşındaki kaleci için teklif yapmaya hazırlanırken, İspanya'dan kötü bir haber geldi. Takvim'in derlediği habere göre İspanyol basını, Mallorca'nın PSG'ye Rico için teklif yaptığını ve anlaşmanın yakın olduğunu yazdı. Hatta resmi imzaların 1-2 gün içinde atılabileceği bile vurgulandı. Haberde, Mallorca'nın dışında Galatasaray ve Aston Villa'nın Rico'nun transferi için savaş verdiği belirtildi.

Galatasaray'a Sergio Rico transferinde kötü haber geldi! O kulüple anlaşmak üzere...

Mallorca'nın transferin biteceği konusunda çok iyimser olduğu fakat resmi imzalar atılmadan hiçbir şeyin garanti olmadığı da ifade edildi. Alınan bilgilere göre Galatasaray bu gelişmenin ardından hemen PSG ve Rico ile temasa geçerek transferi bitirmeye çalışacak.

Galatasaray'a Sergio Rico transferinde kötü haber geldi! O kulüple anlaşmak üzere...

Sarı-Kırmızılılar eğer İspanyol eldiveni elinden kaçırırsa listedeki diğer isimlerle temas kurulacak. Torrent'in özellikle tecrübeli bir kaleci istediği belirtiliyor. PSG'DE şans bulamayan Rico'nun ülkesi İspanya'ya dönme konusunda istekli olduğu belirtiliyor.

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