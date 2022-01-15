Galatasaray'a Sergio Rico transferinde kötü haber geldi! O kulüple anlaşmak üzere...

Galatasaray'ın Torrent'in isteğiyle kaleci arayışlarına başladığını ve PSG'den Sergio Rico'nun ilk aday olduğu bilinirken, yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-Kırmızılılar 28 yaşındaki kaleci için teklif yapmaya hazırlanırken, İspanya'dan kötü bir haber geldi. Takvim'in derlediği habere göre İspanyol basını, Mallorca'nın PSG'ye Rico için teklif yaptığını ve anlaşmanın yakın olduğunu yazdı. Hatta resmi imzaların 1-2 gün içinde atılabileceği bile vurgulandı. Haberde, Mallorca'nın dışında Galatasaray ve Aston Villa'nın Rico'nun transferi için savaş verdiği belirtildi.