Galatasaray'a 'komutan' Barkley!

Sezonun ilk yarısında orta sahada lider oyuncu eksikliğinden cok ceken Galatasaray, ilk takviyeyi bu bolgeye yapmaya karar verdi. Sarı-kırmızılılar, Chelsea 'de forma şansı bulmakta zorlanan Ross Barkley 'i gundemine aldı. 28 yaşındaki orta sahayı 6 aylığına kiralamak isteyen Cimbom, satın alma opsiyonunu da kontrata koymayı hedefliyor. Genc takıma tecrubesiyle katkı verecek ve saha icinde liderlik yapabilecek bir isim arayan Galatasaray yonetimi, Barkley'in transferini bitirmek icin sıkı calışma başlattı. Orta sahanın merkezinde ve forvet arkasında gorev yapabilen Barkley, bu sezon 12 macta 428 dakika sure bulabilirken skor uretemedi.

1 YIL DAHA KONTRATI VAR



Chelsea ile sozleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek Barkley, gecen sezonu Aston Villa'da kiralık gecirmişti. Everton altyapısından yetişen İngiliz futbolcu, S. Wednesday ve Leeds United formaları da giydi. 2018'de Chelsea'ye 17 milyon euro'ya gelen Barkley, Maviler'de 98 macta 11 gol, 11 asistle oynadı. En cok formasını giydiği Everton'da ise 179 karşılaşmada 27 gol, 28 asistlik performans sergiledi. Orta saha guclu fiziğiyle rakiplerine ustunluk kuran ve bitmek bilmeyen enerjisiyle oyunu domine eden Barkley, tecrubesiyle on plana cıkıyor.