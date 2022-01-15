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GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas'a Tuğberk Tanrıvermiş'ten kötü haber!

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 12. sırada yer alan Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrılmış ve teknik direktörlük görevine Domenec Torrent getirilmişti. Takıma yardımcı antrenör dahil etmek isteyen Burak Elmas'a Tuğberk Tanrıvermiş'ten kötü haber geldi. Bugün Başkan Burak Elmas'ı telefonla arayan genç hoca gelemeceğini söylyerek teklifi reddetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 14:36
GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas'a Tuğberk Tanrıvermiş'ten kötü haber!

Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent'in ekibine yerli bir yardımcı antrenör dahil etmek isteyen Galatasaray'da Tuğberk Tanrıvermiş ismi ön planı çıkmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas'a Tuğberk Tanrıvermiş'ten kötü haber!

2014-2018 yılları arasında Sarı-Kırmızılı kulüpte çeşitli görevlerde bulunan genç hoca son olarak İtalyan ekibi Venezia'da U17 takımını çalıştırıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas'a Tuğberk Tanrıvermiş'ten kötü haber!

ELMAS'A TELEFONDA RET: GELEMİYORUM BAŞKAN

Takvim'in haberine göre; ancak gelen bilgilere göre Galatasaray'da Tuğberk Tarnıvermiş defteri şimdilik kapandı.

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