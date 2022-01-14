Galatasaray'ın ilk transferi Barcelona'dan!

Galatasaray'da bu sezon işler yolunda gitmezken Trabzonspor ile puan farkının 22'ye çıkmasının ardından Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Hemen ardından yeni teknik direktör belli oldu. Başkan Burak Elmas'ın bizzat görüşerek getirdiği Domenec Torrent göreve başladı... İspanyol hoca ayağının tozuyla idmana çıktı.





Gece gündüz demeden Galatasaray'ın maçlarını izledi ve eksikleri tespit etti. Sarı- kırmızılı takım hakkında kabataslak da olsa bir fikir edinen deneyimli hocanın, ilk transfer isteği de belli oldu. Gelen bilgilere göre, Torrent, Assunçao'nun yerine orta sahada takımın çok daha hızlı pas yapmasını sağlayacak, oyunun defansif yönünü de eline alabilecek bir isim istedi.



