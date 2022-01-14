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Galatasaray'da tercüman infiali! Bileti kesildi

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Gonzalo’nun, Galatasaray için ‘malum takım’ dediği, F.Bahçe reklamında oynadığı ve Beşiktaş sevgisini gösterdiği görüntüler ortaya çıktı. Camia karışınca İspanyol tercümanın bileti kesildi. 49 yaşındaki Gonzalo, önceki günkü idmanda hazır bulunmuştu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 06:50
Galatasaray'da tercüman infiali! Bileti kesildi

Tercüman Mert Çetin'in yerine göreve getirilen Marc Gonzalo'nun sosyal medyaya düşen paylaşım ve görüntüleri G.Saray'ı karıştırdı. Bir şov programda Beşiktaşlı olduğunu ifade ederek, "Siyah beyaz'' dediği video, sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Fenerbahçe'nin taraftar kart reklamında oynayan 49 yaşındaki isim, G.Saray- PSG maçında Fransız temsilcisini desteklediği görüntüler infiale neden oldu.

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı takımda şans bulamayan Carrusca'nın formasıyla yaptığı paylaşıma "Bir zamanlar yetenekli çok iyi bir oyuncu vardı ama malum takım ona hak ettiği şansı vermedi. Saygı duy" yorumunu yapmış olması bardağı taşırdı. Başkan adaylarından Metin Öztürk ise yönetimi eleştirerek, "G.Saray'a malum takım diyor, siz de onu alıp iletişimimizde görev veriyorsunuz öyle mi?" derken, tepkiler üzerine sarı kırmızılı yönetim, Marc Gonzalo'nun işine son verdi.


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