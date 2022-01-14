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Galatasaray'da öncelik kale! O isimle görüşmeler hızlandı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in gelişiyle birlikte kaleci transferine öncelik verildi. Sarı-kırmızılılar, İspanyol hocanın talebi üzerine Belçika ekiplerinden Gent'te forma giyen Sinan Bolat için yeniden girişimde bulunma kararı aldı. İşte flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 06:50
Galatasaray'da öncelik kale! O isimle görüşmeler hızlandı

Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleye geçen İsmail Çipe, görev aldığı maçlarda sergilediği performansla ümit vermedi. Domenec Torrent de Çipe'nin görev aldığı karşılaşmalardaki performansından memnun kalmadı.

Galatasaray'da öncelik kale! O isimle görüşmeler hızlandı

27 yaşındaki file bekçisiyle başarı yakalanamayacağını düşünen İspanyol çalıştırıcı, en kısa sürede kaleci transfer edilmesini istedi. GZT Giresunspor, sarı-kırmızılı takımdan kiraladığı Okan Kocuk'un geri dönüşüne izin vermedi.

Galatasaray'da öncelik kale! O isimle görüşmeler hızlandı

Galatasaray yönetimi, Torrent'in talebi üzerine Belçika ekiplerinden Gent'te forma giyen Sinan Bolat için yeniden girişimde bulunma kararı aldı. Ayrıca yönetim, scout ekibinden kaleci için bir liste istedi. Bu liste doğrultusunda da yeni görüşmeler başlayacak.

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