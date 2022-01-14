Galatasaray'da Torrent'in ilk tespiti: Kondisyon yetersiz

Galatasaray'ın başarısı için kolları sıvayan Domenec Torrent, takımın verilerini inceledi ve ilk hamlesi çift idman koymak oldu. Analiz raporlarında oyuncuların fizik olarak düşük olduklarına kanaat getiren Torrent'le Galatasaray, sabah 11.00'den sonra akşam 17.00'de de bir idman yapacak. İspanyol teknik adamın ilk hedefi takıma fizik-kondisyon yüklemek olacak.



Fatih Terim'in çok fazla üzerinde durduğu dinamik ve patlayıcı güce dayalı sprint idmanları ile interval koşulardan vazgeçilecek. Yeni dönemde oyuncuları oyunda tutacak, güçlerini 90 dakikaya yayacak, 120 km üzerine çıkmalarını sağlayacak core idmanlarına yönelme olacak. Bu dönemde sakatlıkların azalması için Torrent çift idman tercih edecek.



ÇALIŞMAYAN KADRO DIŞI KALACAK

Teknik adamlık kariyeri çok da etkileyici olmayan Torrent, Galatasaray'da başarıyı yakalamak istiyor. Bunun için de sarı-kırmızılı takımı çok önemsiyor. Başarı için tüm ayrıntıları düşünen ve uygulamaya koymaya başlayan tecrübeli hoca, istediklerini yapmayan, yeterli özveride bulunmayan ve en önemlisi kurallara uymayanların da gözünün yaşına bakmayacak. Kadro dışı kalmaya varan cezalar gelecek.