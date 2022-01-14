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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferde Torrent'in eski takımı Flamengo'ya rakip oldu! Juan Fernando Quintero...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Fatih Terim'le yollarını ayırdıktan sonra Domenec Torrent'le anlaşmaya varan Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı on numara Juan Quintero ile ilgilendiği ortaya çıkarken bu transferdeki rakiplerinden biri de Torrent'in eski takımı Flamengo oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 08:39
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferde Torrent'in eski takımı Flamengo'ya rakip oldu! Juan Fernando Quintero...

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray, vakit kaybetmeden takımın başına İspanyol teknik adam Domenec Torrent'i getirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferde Torrent'in eski takımı Flamengo'ya rakip oldu! Juan Fernando Quintero...

Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılıların Kolombiyalı on numara Juan Fernando Quintero ile ilgilendiği ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferde Torrent'in eski takımı Flamengo'ya rakip oldu! Juan Fernando Quintero...

Arjantin basınından TNT Sports Argentina'nın muhabiri Sebastian Srur'un paylaştığı bilgilere göre Galatasaray'ın ilgilendiği Juan Quintero'yu Domenec Torrent'in eski takımı Flamengo da istiyor ancak oyuncunun River Plate'e daha yakın olduğu vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferde Torrent'in eski takımı Flamengo'ya rakip oldu! Juan Fernando Quintero...

Kariyerine ülkesinin takımlarından Envigado'da başlayan Quintero; Pescara, Porto, Rennes, Medellin, River Plate ve Shenzhen gibi takımlarda forma giydi. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Çin ekibi ile yollarını yakın zamanda ayırmıştı.

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