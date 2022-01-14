GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray transferde Torrent'in eski takımı Flamengo'ya rakip oldu! Juan Fernando Quintero...

Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılıların Kolombiyalı on numara Juan Fernando Quintero ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Arjantin basınından TNT Sports Argentina'nın muhabiri Sebastian Srur'un paylaştığı bilgilere göre Galatasaray'ın ilgilendiği Juan Quintero'yu Domenec Torrent'in eski takımı Flamengo da istiyor ancak oyuncunun River Plate'e daha yakın olduğu vurgulandı.