GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray analizi! "Proje Beşiktaş'ta hayat buldu"

Benim anladığım kadarıyla geçen yıl kader birliği yapan, birlikte bir seçim ve bir transfer dönemi atlatan Terim-Elmas ikilisinin (yakın çevreleriyle birlikte) bir değil iki FARKLI projeleri varmış. İki projenin ortak bir tek yanı vardı; Elmas'ın başkan seçilmesi... Elmas'ın projesini ifade etmek çok kolay; Galatasaray'ı yakın çevresiyle birlikte yönetmek. Terim'inkiyse; bu kez uyum içinde çalışabileceği bir yönetimle Galatasaray'da uzun süre kalmak.

Açık konuşmak gerekirse; 59 yaşındaki Torrent'in, Guardiola'nın yardımcılığıyla vedalaşıp kendi kariyerini başlatmışken, "Türkiye'de bir teknik adamın yardımcılığına heveslendiğini düşünmek" SAFLIK olur. Elmas ve yakın çevresinin, "Galatasaray'ı yönetme" projesi hayata geçtikten sonraki ikinci projeleri; "Terim ile ilk fırsatta vedalaşmak ve Torrent'le yola devam etmek" gibi geldi pek çoğumuza...