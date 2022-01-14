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GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray analizi! "Proje Beşiktaş'ta hayat buldu"

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim'le vedalaşan Galatasaray, tecrübeli çalıştırıcının yerine Domenec Torrent'i getirmişti. Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz, sarı-kırmızılılardaki son durumu değerlendiriken çarpıcı analizlerde bulundu. İşte o yazı... (Gs spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 08:04
GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray analizi! "Proje Beşiktaş'ta hayat buldu"

SERKAN KORKMAZ - RÖVANŞ GÜNÜ

Torrent başarılı olur mu, olmaz mı bilemem. Terim dışında, son 6 sezonun şampiyon hocaları (Şenol Güneş, Okan Buruk ve Sergen Yalçın) boştayken, Bülent Korkmaz gibi bir Galatasaray efsanesi takım çalıştırmıyorken, bu seçimin büyük riskler barındırdığı tartışılmaz bir gerçek.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray analizi! "Proje Beşiktaş'ta hayat buldu"

Ben illa ki "yerli hoca olsun" diye söylemiyorum bunları... Üç beş maç boyunca her ne sonuç alırsa alsın, eleştirilmesi anlamsız olacak olan Torrent'in, Ziraat Türkiye Kupası'ndan ve lig yarışından kopmuş Galatasaray için esas hedefi marttaki Avrupa maçları olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray analizi! "Proje Beşiktaş'ta hayat buldu"

Kimse bana "proje" falan demesin. Yunus Akgün, Okan Kocuk yokken, Mustafa Kapı kaptırılmışken, Bartuğ sözleşme yapmaya yanaşmıyorken, "gençleştirme" denilerek tam olarak ne kast ediliyor hiç anlamadım! Pek çok oyuncusundan yoksun Beşiktaş'ın "doğaçlama" yaparak sahaya sürdüğü takım Galatasaray'ın takımına göre daha iyi bir "proje" sanki. Yoklukta belirmiş bir hoca ve oyuncularla Galatasaray'ın aylardır sahneleyemediği "proje" Beşiktaş'ta hayat buldu adeta...

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray analizi! "Proje Beşiktaş'ta hayat buldu"

Benim anladığım kadarıyla geçen yıl kader birliği yapan, birlikte bir seçim ve bir transfer dönemi atlatan Terim-Elmas ikilisinin (yakın çevreleriyle birlikte) bir değil iki FARKLI projeleri varmış. İki projenin ortak bir tek yanı vardı; Elmas'ın başkan seçilmesi... Elmas'ın projesini ifade etmek çok kolay; Galatasaray'ı yakın çevresiyle birlikte yönetmek. Terim'inkiyse; bu kez uyum içinde çalışabileceği bir yönetimle Galatasaray'da uzun süre kalmak.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray analizi! "Proje Beşiktaş'ta hayat buldu"

Açık konuşmak gerekirse; 59 yaşındaki Torrent'in, Guardiola'nın yardımcılığıyla vedalaşıp kendi kariyerini başlatmışken, "Türkiye'de bir teknik adamın yardımcılığına heveslendiğini düşünmek" SAFLIK olur. Elmas ve yakın çevresinin, "Galatasaray'ı yönetme" projesi hayata geçtikten sonraki ikinci projeleri; "Terim ile ilk fırsatta vedalaşmak ve Torrent'le yola devam etmek" gibi geldi pek çoğumuza...

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray analizi! "Proje Beşiktaş'ta hayat buldu"

Bazılarımıza göre bu en başından beri böyleydi. Beklemediği şiddette bir darbe yiyen Fatih hocanın şimdiki projesiyse (muhtemelen); "Elmas ve yakın çevresinden rövanşı almak" olabilir. Sosyal medyayı iyi okumayı bilenler; iki tarafın usulca vedalaşmadığını, bir hesaplaşma sürecine girilebileceğini kolaylıkla anlayabilmekte... Maçların; özellikle de Avrupa sınavlarının nasıl sonuçlanacağı en büyük merak konusu. Seçime hazırlanan aday yok belki ama konuştuğum tüm kulüp üyelerinin en çok kullandığı kelime (ne enteresandır ki); seçim...

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