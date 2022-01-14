GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray analizi! "Proje Beşiktaş'ta hayat buldu"

SERKAN KORKMAZ - RÖVANŞ GÜNÜ
Torrent başarılı olur mu, olmaz mı bilemem. Terim dışında, son 6 sezonun şampiyon hocaları (Şenol Güneş, Okan Buruk ve Sergen Yalçın) boştayken, Bülent Korkmaz gibi bir Galatasaray efsanesi takım çalıştırmıyorken, bu seçimin büyük riskler barındırdığı tartışılmaz bir gerçek.
Ben illa ki "yerli hoca olsun" diye söylemiyorum bunları... Üç beş maç boyunca her ne sonuç alırsa alsın, eleştirilmesi anlamsız olacak olan Torrent'in, Ziraat Türkiye Kupası'ndan ve lig yarışından kopmuş Galatasaray için esas hedefi marttaki Avrupa maçları olacak.
Kimse bana "proje" falan demesin. Yunus Akgün, Okan Kocuk yokken, Mustafa Kapı kaptırılmışken, Bartuğ sözleşme yapmaya yanaşmıyorken, "gençleştirme" denilerek tam olarak ne kast ediliyor hiç anlamadım! Pek çok oyuncusundan yoksun Beşiktaş'ın "doğaçlama" yaparak sahaya sürdüğü takım Galatasaray'ın takımına göre daha iyi bir "proje" sanki. Yoklukta belirmiş bir hoca ve oyuncularla Galatasaray'ın aylardır sahneleyemediği "proje" Beşiktaş'ta hayat buldu adeta...