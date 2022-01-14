Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Dersine iyi çalışmış! Domenec Torrent İstanbul'a 3 dosyayla geldi

GALATASARAY HABERLERİ: Dersine iyi çalışmış! Domenec Torrent İstanbul'a 3 dosyayla geldi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenec Torrent'in, sarı-kırmızılılara imza atmadan önce ciddi bir çalışma yaptığı ortaya çıktı. İspanyol hoca sadece Galatasaray'ı değil, rakiplerini de izlettiği belirtilirken; İstanbul'a 3 dosyayla geldiği anlaşıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Dersine iyi çalışmış! Domenec Torrent İstanbul'a 3 dosyayla geldi

Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenec Torrent'in İstanbul'a çok hazırlıklı bir şekilde geldiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Dersine iyi çalışmış! Domenec Torrent İstanbul'a 3 dosyayla geldi

ANALİZ ONUN UZMANLIĞI!

Takvim'in haberine göre, yaklaşık 10 gündür yönetimle temas halinde olan İspanyol hocanın, analiz ekibiyle beraber ilk olarak Galatasaray'ın bu sezon oynadığı maçların büyük bir kısmını mercek altına aldığı belirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ: Dersine iyi çalışmış! Domenec Torrent İstanbul'a 3 dosyayla geldi

Torrent'in Sarı-Kırmızılı takımın artılarını, eksilerini ve futbolcuların tüm özelliklerini ayrıntılı bir şekilde raporladığı öğrenildi. Bununla da yetinmeyen tecrübeli hocanın Galatasaray'ın 1 hafta içinde karşılaşacağı 3 rakibi Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u mercek altına aldığı belirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ: Dersine iyi çalışmış! Domenec Torrent İstanbul'a 3 dosyayla geldi

Torrent,Barcelona'da Pep Guardiola'nın ekibinde görev yaptığı sırada analiz ekibinin başında olan ve özellikle rakipler konusunda verdiği bilgilerle İspanyol devinin başarısında önemli bir rol oynamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Dersine iyi çalışmış! Domenec Torrent İstanbul'a 3 dosyayla geldi

İspanyol teknik adamın yaptığı tüm analizleri 3 dosya halinde yanında İstanbul'a getirdiği de gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY HABERLERİ: Dersine iyi çalışmış! Domenec Torrent İstanbul'a 3 dosyayla geldi

TÜRKÇE KURSUNA GİDECEK

Dünkü sabah idmanın ardından futbolcularla yemek yiyen Torrent'in kısa sürede Florya'ya uyum sağladığı belirtiliyor. Tecrübeli hocanın ayrıca kısa süre içinde hızlandırılmış Türkçe kursuna başlamak istediği de öğrenildi. Torrent, Guardiola ile birlikte Bayern Münih'e gitmeden önce de Almanca öğrenmişti.

DİĞER
Liverpool Arsenal maçı canlı izle! İngiltere Lig Kupası yarı final Liverpool Arsenal maçı canlı yayın kanalı?
Son dakika: İzmir'de zamanla mücadele! Kesilen elektrik bir canı hayattan koparıyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor