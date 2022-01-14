GALATASARAY HABERLERİ: Dersine iyi çalışmış! Domenec Torrent İstanbul'a 3 dosyayla geldi

Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenec Torrent'in İstanbul'a çok hazırlıklı bir şekilde geldiği öğrenildi.

ANALİZ ONUN UZMANLIĞI! Takvim'in haberine göre, yaklaşık 10 gündür yönetimle temas halinde olan İspanyol hocanın, analiz ekibiyle beraber ilk olarak Galatasaray'ın bu sezon oynadığı maçların büyük bir kısmını mercek altına aldığı belirlendi.