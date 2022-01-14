GALATASARAY HABERİ: Transfer bombası patlıyor! Manchester City'den Galatasaray'a... (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, Florya'da işbaşı yaparken transfer için yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Torrent'in kaleci ve ön libero transferi için istekte bulunduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, Florya'da işbaşı yaparken transfer için yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Torrent'in kaleci ve ön libero transferi için istekte bulunduğu iddia edildi.
YÖNETİMDEN TRANSFER İSTEDİ
Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından göreve getirilen Domenec Torrent, Florya'da işbaşı yaparken yönetimle transfer için bir görüşme gerçekleştirdi. İspanyol teknik adamın öncelikli hedef olarak kaleci ve ön libero transferi istediği belirtildi.
TRANSFER İÇİN KAYNAK ARAYIŞI BAŞLADI
Yönetimin transfer için kaynak arayışında olduğu iddia edilirken oyuncu satışlarından elde edilecek gelirlerin ardından devre arasında kaleci ve ön libero olmak üzere en az 4 transferin yapılmasının planlandığı ifade edildi.
MANCHESTER CITY'DEN GALATASARAY'A TRANSFER...
Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Guardiola'nın yardımcı antrenörü olan Domenec Torrent transferde de City'den hamleler yapabilir. Milliyet'in haberine göre; Manchester City'den bazı futbolcuların Galatasaray'a transfer olabileceği belirtildi.
'DÜŞÜNMEDİĞİ İSİMLERİ GALATASARAY'A VEREBİLİR'
The Sun gazetesi muhabiri Josh Jones, Katalan teknik adamın Cim Bom'da göreve başlamasının ardından yaşanabilecek gelişmeleri şöyle anlattı: "Guardiola şimdi, eski yardımcısı Torrent için Manchester City kadrosunda düşünmediği bazı oyuncuları Galatasaray'a verebilir"
SADECE CITY'DEN DEĞİL MÜNİH VE BARCELONA...'
"Transfer sezonundayız ve Torrent bu konuda Pep Guardiola'dan bazı isteklerde bulunacak mı göreceğiz. Sadece Manchester City değil, Bayern Münih ve Barcelona'daki kontaklarını kullanarak da takımını güçlendirmesi söz konusu olabilecektir"
'ÖNE ÇIKAN YANI TAKTİK ANLAYIŞI VE OYUN ANALİZİDR'
"Domenec Torrent'in öne çıkan yanı hiç kuşkusuz taktik anlayışı ve oyunu iyi analiz etmesidir. Taraftarın gözüne hoş gelecek bir futbol izlettirmeyi sever. Pas futbolu onun için önemli bir yer tutar"
'İNGİLTERE'DE GERİ PLANDAYDI'
"Manchester City'de çalıştığı dönemde geri plandaydı ve hakkında çok fazla şey bilinmezdi. İngiltere dönemi onun medya ile ya da taraftarlarla çok fazla etkileşimi olmayan bir dönemdi"
'OYUNA YAKLAŞIMLARI PEP İLE BENZER'
"Bir çok takımda çok uzun yıllar Pep Guardiola ile birlikte çalıştığı için futbola bakış açılarının ve oyuna yaklaşımlarının benzer olduğunu tahmin etmek güç olmaz"
'GALATASARAY'A TAKTİK ANLAYIŞ GETİRECEĞİ KESİN'
"Galatasaray'da neler yapabileceğini öngörmek kolay değil, çünkü önceki takımlarındaki durumu inişli-çıkışlı… New York'un başında başarılıydı ama Flamengo'da işler kötü gitti. Ne var ki yeni takımına yeni bir taktik anlayış getireceği kesin"