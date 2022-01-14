GALATASARAY HABERİ: Transfer bombası patlıyor! Manchester City'den Galatasaray'a... (GS spor haberi)

'ÖNE ÇIKAN YANI TAKTİK ANLAYIŞI VE OYUN ANALİZİDR'



"Domenec Torrent'in öne çıkan yanı hiç kuşkusuz taktik anlayışı ve oyunu iyi analiz etmesidir. Taraftarın gözüne hoş gelecek bir futbol izlettirmeyi sever. Pas futbolu onun için önemli bir yer tutar"

'İNGİLTERE'DE GERİ PLANDAYDI'



"Manchester City'de çalıştığı dönemde geri plandaydı ve hakkında çok fazla şey bilinmezdi. İngiltere dönemi onun medya ile ya da taraftarlarla çok fazla etkileşimi olmayan bir dönemdi"