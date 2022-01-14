Haberler Galatasaray Domenec Torrent Muslera yerine onun transferini istedi: Sergio Rico!

Domenec Torrent Muslera yerine onun transferini istedi: Sergio Rico!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların çiçeği burnunda teknik direktörü Domenec Torrent, Muslera yerine aradığı ismi buldu. Torrent, Paris Saint Germain'in 3. kalecisi durumunda bulunan Sergio Rico'yu renklerin katmak istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 06:50
Domenec Torrent Muslera yerine onun transferini istedi: Sergio Rico!

Domenec Torrent döneminin resmen başlamasının ardından Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. İstanbul'a gelmeden önce Sarı-Kırmızılı takımın maçlarını izleyen İspanyol hocanın Başkan Elmas'la yaptığı görüşmede acil kaleci takviyesi istediği öğrenildi.

Domenec Torrent Muslera yerine onun transferini istedi: Sergio Rico!

Takvim'in haberine göre; Fernando Muslera'nın uzun sürecek sakatlığı ve İsmail Çipe'nin yetersiz performansını dikkate alan Torrent'in vatandaşı Sergio Rico'nun transferi için talepte bulunduğu da ifade edildi. Geçtiğimiz sezon başında 6 milyon Euro karşılığında Sevilla'dan PSG'ye transfer olan İspanyol eldiven şu anda Fransız ekibinde 3. kaleci durumunda.

Domenec Torrent Muslera yerine onun transferini istedi: Sergio Rico!

Önünde Gianluigi Donnarumma ve Keylor Navas gibi iki ünlü isim olduğu için bu sezon sadece 1 maçta forma giyemeyen Rico'nun takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. Torrent'in 1. yardımcısı olan Guerrero'nun 2018 yılında Sevilla'da görev yaptığı dönem, Rico ile kısa bir süre de olsa beraber çalışma fırsatı bulduğu ve tecrübeli kaleci için çok olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Domenec Torrent Muslera yerine onun transferini istedi: Sergio Rico!

PSG'YE KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

G.Saray yönetiminin birkaç gün içinde PSG ile temasa geçerek Sergio Rico konusunda resmi girişimlere başlayacağı ifade edildi. 2024 yılına kadar sözleşmesi olan İspanyol kaleci için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin yapılması bekleniyor.

Domenec Torrent Muslera yerine onun transferini istedi: Sergio Rico!

1 KEZ İSPANYA FORMASI GİYDİ

Domenec Torrent'in Galatasaray'da görmek istediği Sergio Rico, 1 kez İspanya Milli Takımı'nın formasını giydi. 28 yaşında ve 1.95 boyunda olan tecrübeli kalecinin transferi konusunda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Çok tecrübeli bir isim olan Sergio Rico 170 kez Sevilla'da görev yaptı.

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