Domenec Torrent Muslera yerine onun transferini istedi: Sergio Rico!

Takvim'in haberine göre; Fernando Muslera'nın uzun sürecek sakatlığı ve İsmail Çipe'nin yetersiz performansını dikkate alan Torrent'in vatandaşı Sergio Rico'nun transferi için talepte bulunduğu da ifade edildi. Geçtiğimiz sezon başında 6 milyon Euro karşılığında Sevilla'dan PSG 'ye transfer olan İspanyol eldiven şu anda Fransız ekibinde 3. kaleci durumunda.

Önünde Gianluigi Donnarumma ve Keylor Navas gibi iki ünlü isim olduğu için bu sezon sadece 1 maçta forma giyemeyen Rico'nun takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. Torrent'in 1. yardımcısı olan Guerrero'nun 2018 yılında Sevilla'da görev yaptığı dönem, Rico ile kısa bir süre de olsa beraber çalışma fırsatı bulduğu ve tecrübeli kaleci için çok olumlu rapor verdiği öğrenildi.