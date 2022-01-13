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SPOR HABERİ - Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Marcao trafik kazası geçirdi!

Spor haberi... Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Marcao, trafik kazası geçirdi. Brezilyalı savunmacının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aracında maddi hasar meydana geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:52 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:56
SPOR HABERİ - Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Marcao trafik kazası geçirdi!

Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Marcao talihsiz bir kaza yaşadı. Trafik kazası geçiren Brezilyalı savunmacının aracında maddi hasar meydana geldi.

MARCAO KORKUTTU
Konyasporlu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin şoku devam ederken, Galatasaray'ın yıldızı Marcao'dan gelen haber yürekleri ağza getirdi. Sarı-kırmızılıların deneyimli savunmacısının trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ!
Galatasaraylı Marcao geçirdiği trafik kazasını hasar almadan atlattı. Futbolcunun aracında maddi hasar meydana gelirken futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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