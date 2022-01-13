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Sıra transferde

Yeni hocasını bulan Galatasaray'da sıra ara transfere geldi. Torrent'in bir hafta içinde vereceği rapora göre somut adımlar atılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Sıra transferde

Yeni hocasını bulan Galatasaray'da sıra ara transfere geldi. Torrent'in bir hafta içinde vereceği rapora göre somut adımlar atılacak. Fatih Terim görevdeyken Assuncao'nun sözleşme feshi, Luyindama'nın Belçika'ya kiralanması ve Adana Demirspor'la anlaşan Fatih Öztürk'le yolların ayrılmasına karar verilmişti.

Bu durumu yeni teknik adam Torrent tekrar gözden geçirecek. Ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimlere göre 3 takviye gündemde... Kale, orta saha ve forvete oyuncu arayışları başladı. Başkan Burak Elmas'ın tam yetki verdiği yönetici Işıtan Gün, listedeki isimleri değerlendirmeye aldı.

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