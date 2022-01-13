Haberler Galatasaray Hücuma el atacak

Hücuma el atacak

Domenec Torrent göreve hızlı bir başlangıç yaptı ama işi çok da kolay değil... Geride kalan 20 haftada sadece 24 gol geldi. Galatasaray, Süper Lig'de sadece 7 takımdan daha fazla gol atabildi. Aslında sarı-kırmızılılar maç başına şut yüzdesinde (15.4) Süper Ligin zirvesinde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Hücuma el atacak

Domenev Torrent göreve hızlı bir başlangıç yaptı ama işi çok da kolay değil... Geride kalan 20 haftada sadece 24 gol geldi. Galatasaray, Süper Lig'de sadece 7 takımdan daha fazla gol atabildi. Aslında sarı-kırmızılılar maç başına şut yüzdesinde (15.4) Süper Ligin zirvesinde... Galatasaray 307 şutta 24 gol atarken, buna karşılık lider Trabzonspor 271 şutta 37 gol buldu. Yani sarı- kırmızılılar her 12.7 şutta 1 gol atarken, lider ise her 7.3 şutundan birisinde rakip fileleri havalandırıyor. Galatasaray ayrıca 130 isabetsiz şut ve 77'de engellenmiş şutla Süper Ligin zirvesinde... İspanyol hocanın öncelikle bu sorunu aşmaya çalışacağı ve hücum varyasyonları üzerinde duracağı ifade edildi.

YENİ YILDIZLAR GETİRECEK
Domenec Torent'in Bayern Münih ve Manchester City altyapılarımdan genç oyuncular getirerek bu sezon başında başlatılan gençleştirme operasyonuna devam edeceği öğrenildi.

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