Galatasaraylı Olimpiu Morutan için olay sözler! "Gerçeklikten kopmuş, futbolcu değil"

"Galatasaray'a sadece 2 ay odaklandı. Ardından, her şeyin Allah tarafından kendisine geleceğini düşündü, buna inandı. Bu çocuk gerçeklikten kopmuş. Orada iyi oynamadığı gerçeğinin farkında değil. Onu futbolcu olarak görmüyorum. Galatasaray'a geliyorsun, en iyisi olmalısın. Nokta."