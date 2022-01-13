Galatasaraylı Olimpiu Morutan için olay sözler! "Gerçeklikten kopmuş, futbolcu değil"

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak istediği verimi alamadığı Olimpiu Morutan hakkında, oyuncunun eski kulübü Botoşani'nin başkanı konuştu.
Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak istediği verimi alamadığı Olimpiu Morutan hakkında, oyuncunun eski kulübü Botoşani'nin başkanı konuştu.
Rumen basını bilindiği üzere kısa süre önce Morutan'ın, yeniden FCSB'ye dönebileceğini, oyuncunun ülkesine kiralık gidebileceğini yazmıştı.
MORUTAN İÇİN OLAY SÖZLER
Botoşani kulübü başkanı Valeriu Iftime, Morutan için yaptığı konuşmada, eski oyuncusunu artık bir futbolcu olarak görmediğini dile getirdi. İşte o sözler...
"Galatasaray'a sadece 2 ay odaklandı. Ardından, her şeyin Allah tarafından kendisine geleceğini düşündü, buna inandı. Bu çocuk gerçeklikten kopmuş. Orada iyi oynamadığı gerçeğinin farkında değil. Onu futbolcu olarak görmüyorum. Galatasaray'a geliyorsun, en iyisi olmalısın. Nokta."
Morutan bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 30 maça çıktı ve 4 gol 4 asist üretti.