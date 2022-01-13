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Galatasaraylı Olimpiu Morutan için olay sözler! "Gerçeklikten kopmuş, futbolcu değil"

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim'in gençleştirme operasyonu kapsamında transfer edilen ve Terim'in ayrılığının ardından Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen Olimpiu Morutan hakkında, Romanya'dan flaş ifadeler geldi. Morutan'ın eski kulübü Botoşani'nin başkanı Valeriu Iftime, Rumen basınına yaptığı konuşmada oyuncu hakkında olay sözler sarf etti. İşte o ifadeler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 19:13
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaraylı Olimpiu Morutan için olay sözler! "Gerçeklikten kopmuş, futbolcu değil"

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak istediği verimi alamadığı Olimpiu Morutan hakkında, oyuncunun eski kulübü Botoşani'nin başkanı konuştu.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan için olay sözler! "Gerçeklikten kopmuş, futbolcu değil"

Rumen basını bilindiği üzere kısa süre önce Morutan'ın, yeniden FCSB'ye dönebileceğini, oyuncunun ülkesine kiralık gidebileceğini yazmıştı.

Galatasaraylı Olimpiu Morutan için olay sözler! "Gerçeklikten kopmuş, futbolcu değil"

MORUTAN İÇİN OLAY SÖZLER
Botoşani kulübü başkanı Valeriu Iftime, Morutan için yaptığı konuşmada, eski oyuncusunu artık bir futbolcu olarak görmediğini dile getirdi. İşte o sözler...

Galatasaraylı Olimpiu Morutan için olay sözler! "Gerçeklikten kopmuş, futbolcu değil"

"Galatasaray'a sadece 2 ay odaklandı. Ardından, her şeyin Allah tarafından kendisine geleceğini düşündü, buna inandı. Bu çocuk gerçeklikten kopmuş. Orada iyi oynamadığı gerçeğinin farkında değil. Onu futbolcu olarak görmüyorum. Galatasaray'a geliyorsun, en iyisi olmalısın. Nokta."

Galatasaraylı Olimpiu Morutan için olay sözler! "Gerçeklikten kopmuş, futbolcu değil"

Morutan bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 30 maça çıktı ve 4 gol 4 asist üretti.

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