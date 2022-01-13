Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent ilk konuşmasını yaptı! "Tek yumruk olacağız"

Galatasaray 'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent , sarı-kırmızılı takımın başında ilk antrenmana çıktı. Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra anlaşma sağlanan 59 yaşındaki teknik adam, alınan bilgiye göre sabah kulüp başkanı Burak Elmas ve bazı yöneticilerle Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen Torrent, kısa bir görüşme yaptı. Daha sonra tesisleri gezen Torrent, bazı notlar aldıktan sonra antrenman sahasında incelemelerde bulundu. Ardından çıktığı ilk antrenmandan önce saha ortasında futbolculara bir toplantı yapan Torrent, takıma yönelik bir de konuşma yaptı.

SAYGI DUYUYORUM

Tek başına bir şey yapamayacağını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Eski günler geride kaldı. Eski hocanıza da saygı duyuyorum. Ama artık yeni bir dönem... Tek yumruk olacağız. Hep birlikte Galatasaray'ı ayağa kaldıracağımıza inanıyorum" dedi. İdman boyunca futbolcularla yakından ilgilenen Torrent, yeni öğrencilerinin yapması gerekenleri ve onlardan istediklerini anlattı. Öte yandan Terim, bu sezon 6 maç, son 10 yılda ise 39 maç ceza almıştı. Bu nedenle takımı uzun bir süre yalnız bıraktı. Torrent takıma ve oyuna odaklanacak. 59 yaşındaki hoca kavgadan uzak duracak.