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Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent ilk konuşmasını yaptı! "Tek yumruk olacağız"

Galatasaray'da son dakika haberi... Florya’da önce yöneticilerle bir araya gelen İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent, ardından saha içinde oyuncularla bir toplantı yaptı. Oldukça enerjik görünen Torrent, “Hep birlikte Galatasaray’ı ayağa kaldıracağımıza inanıyorum” diye konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent ilk konuşmasını yaptı! "Tek yumruk olacağız"

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında ilk antrenmana çıktı. Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra anlaşma sağlanan 59 yaşındaki teknik adam, alınan bilgiye göre sabah kulüp başkanı Burak Elmas ve bazı yöneticilerle Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen Torrent, kısa bir görüşme yaptı. Daha sonra tesisleri gezen Torrent, bazı notlar aldıktan sonra antrenman sahasında incelemelerde bulundu. Ardından çıktığı ilk antrenmandan önce saha ortasında futbolculara bir toplantı yapan Torrent, takıma yönelik bir de konuşma yaptı.

Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent ilk konuşmasını yaptı! "Tek yumruk olacağız"

SAYGI DUYUYORUM
Tek başına bir şey yapamayacağını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Eski günler geride kaldı. Eski hocanıza da saygı duyuyorum. Ama artık yeni bir dönem... Tek yumruk olacağız. Hep birlikte Galatasaray'ı ayağa kaldıracağımıza inanıyorum" dedi. İdman boyunca futbolcularla yakından ilgilenen Torrent, yeni öğrencilerinin yapması gerekenleri ve onlardan istediklerini anlattı. Öte yandan Terim, bu sezon 6 maç, son 10 yılda ise 39 maç ceza almıştı. Bu nedenle takımı uzun bir süre yalnız bıraktı. Torrent takıma ve oyuna odaklanacak. 59 yaşındaki hoca kavgadan uzak duracak.

Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent ilk konuşmasını yaptı! "Tek yumruk olacağız"

KALE SÜRPRİZİ
İsmail Çipe, sakatlığı bulunan Fernando Muslera'nın yokluğunda yediği gollerle tepki çekerken teknik direktör Domenec Torrent'ten sürpriz bir hamle geldi. İspanyol hoca, dünkü antrenmanda oynanan çift kale maçta kalede Jankat Yılmaz ve Berk Balaban'ı denedi.

Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent ilk konuşmasını yaptı! "Tek yumruk olacağız"

FLORYA'DA İŞLER DEĞİŞTİ
Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent salı akşamı İstanbul'a geldi. 59 yaşındaki teknik adam daha İstanbul'a gelmeden futbolculara çalışma programı hazırladı. Hiç izin kullanmadan oyuncuların da izinlerini iptal eden İspanyol teknik adam geldiği ilk güne çift idman koydu. Çok disiplinli olmasıyla tanınan Torrent daha göreve başlamadan Galatasaraylı futbolculara gözdağı verdi.

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