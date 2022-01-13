Galatasaray'da Domenec Torrent'in ardından 5 isme gün doğdu!

Emre Kılınç başta olmak üzere düzenli oynama fırsatı bulamayan Barış Alper Yılmaz ve Aytaç Kara gibi isimleri değerlendirilecek. Morutan'dan daha çok faydalanmayı düşünen Torrent, Halil Dervişoğlu ile özel olarak ilgilenecek. İdmanlarda ekstra çalışmalar yaptırılacak ve Halil'in bitiricilik problemi düzeltilecek. İspanyol teknik adam, takımdaki herkese eşit mesafede yaklaşacağını da söyledi.
Emre Kılınç başta olmak üzere düzenli oynama fırsatı bulamayan Barış Alper Yılmaz ve Aytaç Kara gibi isimleri değerlendirilecek. Morutan'dan daha çok faydalanmayı düşünen Torrent, Halil Dervişoğlu ile özel olarak ilgilenecek. İdmanlarda ekstra çalışmalar yaptırılacak ve Halil'in bitiricilik problemi düzeltilecek. İspanyol teknik adam, takımdaki herkese eşit mesafede yaklaşacağını da söyledi.
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