GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Burak Elmas'a olay sözler! "Sırtımdan vurdular"

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Takvim'in haberine göre; Başta Başkan Elmas olmak üzere, birçok yöneticiyle ilgili zehir zemberek konuştuğu öğrenilen başarılı hocanın, "Seçim dönemi odaya kapanıp onlar için yüzlerce kişiyi aradım. Gecemizi gündüzümüze katıp emek harcadık. Kariyerimi riske atıp beraber bir yola çıktık. Ben onları sırtımda taşıdım ancak onlar beni sırtımdan vurdu" ifadesini kullandığı belirlendi. Fatih Terim'in şu anda Galatasaray'ın zarar görmemesi adına sessizliğini korumaya devam etmeye karar verdiği ancak en uygun zamanda yaşananlarla ilgili her şeyi açıklayacağı öğrenildi.