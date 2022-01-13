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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Burak Elmas'a olay sözler! "Sırtımdan vurdular"

Süper Lig'de zirvenin 22 puan gerisine düşen, Tükiye Kupası'nda da Denizlispor'a elenen Galatasaray'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrılmıştı. Terim'in özellikle başkan Burak Elmas'a çok kızgın olduğu ve "Ben onları sırtımda taşıdım, onlar sırtımdan vurdu." dediği öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Burak Elmas'a olay sözler! "Sırtımdan vurdular"

Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin sona ermesinin yankıları sürüyor... Başkan Burak Elmas'la yaşadığı büyük fikir ayrılıklarının ardından istifasını veren tecrübeli teknik adamın yaşananlar nedeniyle çok öfkeli ama aynı zamanda da bir hayli üzgün olduğu belirtiliyor. Ayrılığın yaşandığı pazartesi günü Florya'daki ekibiyle beraber evinde bir araya gelen Fatih Terim'in sabaha kadar durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Burak Elmas'a olay sözler! "Sırtımdan vurdular"

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Takvim'in haberine göre; Başta Başkan Elmas olmak üzere, birçok yöneticiyle ilgili zehir zemberek konuştuğu öğrenilen başarılı hocanın, "Seçim dönemi odaya kapanıp onlar için yüzlerce kişiyi aradım. Gecemizi gündüzümüze katıp emek harcadık. Kariyerimi riske atıp beraber bir yola çıktık. Ben onları sırtımda taşıdım ancak onlar beni sırtımdan vurdu" ifadesini kullandığı belirlendi. Fatih Terim'in şu anda Galatasaray'ın zarar görmemesi adına sessizliğini korumaya devam etmeye karar verdiği ancak en uygun zamanda yaşananlarla ilgili her şeyi açıklayacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Burak Elmas'a olay sözler! "Sırtımdan vurdular"

HER ŞEYİ AÇIKLAYACAK

Tecrübeli teknik adamın sezon sonunda Instagram hesabından bir video paylaşarak ayrıntılı bir şekilde ayrılık süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunmayı planladığı gelen bilgiler arasında. Terim daha önce de 2018-19'daki şampiyonluğun ardından Instagram'dan paylaştığı videolarla çok büyük ses getirmişti.

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