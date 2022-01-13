GALATASARAY HABERİ: Albert Riera'dan flaş sözler! "Fatih Terim gönderilmeseydi..." (GS spor haberi)

Süper Lig 'de teknik direktör Fatih Terim 'in ayrılığı sornası Galatasaray 'da sular durulmuyor... Sarı kırmızılılarda yardımcı antrenörlüğe düşünülen Albert Riera ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Milliyet'in haberine göre; herkes yeni ekibe katılacağını düşünürken, "Yönetimle değil, Fatih Terim ile görüşmek için geldim" açıklamasını yapan Riera, "Fatih Terim gönderilmeseydi, yardımcı hoca olarak gelecektim. Fakat şu an işler değişti ve beklemeye geçtim. Hocamla görüşmeye gidiyorum" ifadelerini kullandı.