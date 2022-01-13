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GALATASARAY HABERİ: Albert Riera'dan flaş sözler! "Fatih Terim gönderilmeseydi..." (GS spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığı sornası Galatasaray'da sular durulmuyor... Sarı kırmızılılarda yardımcı antrenörlüğe düşünülen Albert Riera ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un eski futbolcusu Riera, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Riera, "Yönetimle değil, Fatih Terim ile görüşmek için geldim" ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:14
GALATASARAY HABERİ: Albert Riera'dan flaş sözler! "Fatih Terim gönderilmeseydi..." (GS spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığı sornası Galatasaray'da sular durulmuyor... Sarı kırmızılılarda yardımcı antrenörlüğe düşünülen Albert Riera ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ: Albert Riera'dan flaş sözler! "Fatih Terim gönderilmeseydi..." (GS spor haberi)

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe adım atan Cimbom'un eski futbolcusu Riera, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Albert Riera'dan flaş sözler! "Fatih Terim gönderilmeseydi..." (GS spor haberi)

Milliyet'in haberine göre; herkes yeni ekibe katılacağını düşünürken, "Yönetimle değil, Fatih Terim ile görüşmek için geldim" açıklamasını yapan Riera, "Fatih Terim gönderilmeseydi, yardımcı hoca olarak gelecektim. Fakat şu an işler değişti ve beklemeye geçtim. Hocamla görüşmeye gidiyorum" ifadelerini kullandı.

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