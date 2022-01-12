Taraftar isyanda

Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcular ve kulüp personeli ile vedalaşarak tesislerden ayrıldı. Kendisi için tesislere gelen taraftarları selamlamak üzere aracından inen Terim, sarı kırmızılı taraftarlara el salladı. Deneyimli çalıştırıcı, kendisine büyük destek veren ve lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlara veda ettikten sonra aracına binerek ailesi ile birlikte tesislerden ayrıldı. Fatih Terim, basın mensuplarının açıklama isteğine ise olumsuz yanıt verdi. Uzun süre "İmparator" tezahüratları yapan taraftarlar, "Yönetim istifa" diye bağırdı ve Terim'i gönderen Elmas'ı hedef aldı.