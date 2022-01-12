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SPOR HABERİ - Galatasaray'da Necati Ateş takıma veda etti!

Spor haberi... Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sonrası Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da bir veda daha yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'da yardımcı antrenörlük görevini yürüten Necati Ateş'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 16:25
SPOR HABERİ - Galatasaray'da Necati Ateş takıma veda etti!

Necati Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat; ayağımı yerden kesen, evlatlarıma örnek olduğum, gurur duyduğum ve çok çalışarak, emeklerimin karşılığını aldığım pek çok sevinç yaşattı. Galatasaray; hem sahanın içinde hem de sahanın kenarında hizmet verdiğim, acısıyla tatlısıyla yılmadan mücadele ettiğim, bir gün bile vazgeçmediğim ve her zaman varlığına şükrettiğim bir sevda oldu. Ayrılıkların da sevdaya dahil olduğunu bu camiayı ve armayı içinde yaşamış biri olarak iyi biliyorum. Gönüllerimizin bir olduğu bu süreçte bana inanarak görev veren hocamız Fatih Terim başta olmak üzere herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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