Haberler Galatasaray Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Olimpiu Morutan o kulübe transfer oluyor

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Olimpiu Morutan o kulübe transfer oluyor

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların sezon başında Rumen kulübü FCSB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Rumen basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Morutan'ı göndermek istiyor ve o kulüp ile prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 21:15
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Olimpiu Morutan o kulübe transfer oluyor

Galatasaray'ın sezon başında Cicaldau ile beraber büyük umutlarla transfer ettiği Olimpiu Morutan hakkında önemli bi gelişme yaşandı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Olimpiu Morutan o kulübe transfer oluyor

Rumen basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Morutan'ın performansından memnun değil ve genç yıldızı göndermek istiyor. Bununla beraber sarı kırmzılı kulüp, Morutan için Rumen ekibiyle anlaşma sağladı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Olimpiu Morutan o kulübe transfer oluyor

FCSB'YE DÖNÜYOR
Haberin detaylarında, Galatasaray'ın Morutan'ın bonservisini vermek istemediği ancak 6 aylık ya da 18 aylık kiralayacağı ifade edildi. Öte yandan transfere dair son sözün, Galatasaray'ın yeni hocası Domènec Torrent'te olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor