Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Olimpiu Morutan o kulübe transfer oluyor

Galatasaray'ın sezon başında Cicaldau ile beraber büyük umutlarla transfer ettiği Olimpiu Morutan hakkında önemli bi gelişme yaşandı.
Rumen basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Morutan'ın performansından memnun değil ve genç yıldızı göndermek istiyor. Bununla beraber sarı kırmzılı kulüp, Morutan için Rumen ekibiyle anlaşma sağladı.
FCSB'YE DÖNÜYOR
Haberin detaylarında, Galatasaray'ın Morutan'ın bonservisini vermek istemediği ancak 6 aylık ya da 18 aylık kiralayacağı ifade edildi. Öte yandan transfere dair son sözün, Galatasaray'ın yeni hocası Domènec Torrent'te olduğu öğrenildi.