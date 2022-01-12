Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Olimpiu Morutan o kulübe transfer oluyor

Galatasaray 'ın sezon başında Cicaldau ile beraber büyük umutlarla transfer ettiği Olimpiu Morutan hakkında önemli bi gelişme yaşandı.

Rumen basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Morutan'ın performansından memnun değil ve genç yıldızı göndermek istiyor. Bununla beraber sarı kırmzılı kulüp, Morutan için Rumen ekibiyle anlaşma sağladı.