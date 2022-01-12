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GALATASARAY HABERLERİ: Flamengo taraftarı Domenec Torrent'in gidişini kutlamış

Galatasaray haberleri: Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in ayrılığı sonrası yaptığı basın toplantısında Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün Domenec Torrent olduğunu açıklamıştı. Sarı-kırmızılıların yeni hocası hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Flamengo taraftarının Domenec Torrent'in ayrılığının ardından kutlama yaptığı iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Flamengo taraftarı Domenec Torrent'in gidişini kutlamış

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'in son çalıştırdığı takım Flamengo'da görevine son verilmesi haberini Brezilya ekibinin taraftarlarının çılgınca kutladığı ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre; Flamengo'nun Atletico Minero'ya 9 Kasım 2020'de 4-0 yenildiği maç sonrası İspanyol teknik adamın görevine son verilmesiyle ise Brezilya ekibinin taraftarlarının, bu haberi sevinçle karşıladığı ortaya çıktı.

Flamengo taraftarlarının, Torrent'in görevine son verildiğini bildiren tweete yanıt olarak gönderdiği kutlama videoları, İspanyol hoca ile ilgili endişeleri artırdı. Flamengo taraftarları görev süresi boyunca Torrent'in oynattığı futboldan dolayı duydukları rahatsızlığı sosyal medya üzerinden dile getirmişti.

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