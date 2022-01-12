Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim ayrılığı sonrası Arda Turan bombası! Takımdan ayrılacak mı? (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim ayrılığı sonrası Arda Turan bombası! Takımdan ayrılacak mı? (GS spor haberi)

Spor haberi... Süepr Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da Domenec Torrent ile yola devam etme kararı alınırken, gözler Arda Turan'a çevrildi. Terim ile yakın ilişkisi olduğu bilinen Arda Turan'ın takımdaki geleceği tecrübeli hocanın vedası sonrası tartışılmaya başlanırken, yönetimin yarım sezon daha sözleşmesi bulunan Arda Turan ile ilgili olumsuz bir düşüncesinin bulunmadığı belirtildi. İşte tüm detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:33
GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim ayrılığı sonrası Arda Turan bombası! Takımdan ayrılacak mı? (GS spor haberi)

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından takımın kaptanlarından olan ve Terim ile çok sıkı bir ilişkisi bulunan Arda Turan'ın Sarı-Kırmızılı kulüpteki geleceği de tartışılmaya başlandı.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim ayrılığı sonrası Arda Turan bombası! Takımdan ayrılacak mı? (GS spor haberi)

2020 yılının yazında Terim'in yoğun ısrarları neticesinde Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giyen ve son dönemde deneyimli teknik adamla oldukça yakın bir dostluğu olan Arda'nın da takımdan ayrılabileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim ayrılığı sonrası Arda Turan bombası! Takımdan ayrılacak mı? (GS spor haberi)

YÖNETİMİN ARDA TURAN'LA İLGİLİ KÖTÜ BİR DÜŞÜNCESİ YOK

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetimin ise Galatasaray ile yarım sezon daha sözleşmesi bulunan Arda Turan ile ilgili olumsuz bir düşüncesinin bulunmadığı ve 34 yaşındaki oyuncunun kontratının sonuna kadar takımda kalacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim ayrılığı sonrası Arda Turan bombası! Takımdan ayrılacak mı? (GS spor haberi)

Fatih Terim'in de son dönemde teknik ekibinden biri gibi davrandığı Arda Turan ile yaptığı görüşmede, deneyimli futbolcudan takıma bu zorlu süreçte tecrübeleri ile destek olmasını istediği belirtiliyor.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim ayrılığı sonrası Arda Turan bombası! Takımdan ayrılacak mı? (GS spor haberi)

TORRENT ARDA TURAN'DAN FAYDANALACAK

Öte yandan Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olan Domenec Torrent'in de İspanya kariyerini çok iyi bildiği Arda Turan'dan sezonun kalan kısmında faydalanabileceği düşünülüyor.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim ayrılığı sonrası Arda Turan bombası! Takımdan ayrılacak mı? (GS spor haberi)

Uzun süreli sakatlığı sonrası Giresunspor maçıyla birlikte formasına kavuşan kaptan Arda Turan, fazla kiloları sebebiyle eleştirilmiş ve Avrupa basınında dahi gündeme oturmuştu.

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