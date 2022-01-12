GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim ayrılığı sonrası Arda Turan bombası! Takımdan ayrılacak mı? (GS spor haberi)

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından takımın kaptanlarından olan ve Terim ile çok sıkı bir ilişkisi bulunan Arda Turan'ın Sarı-Kırmızılı kulüpteki geleceği de tartışılmaya başlandı.





2020 yılının yazında Terim'in yoğun ısrarları neticesinde Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giyen ve son dönemde deneyimli teknik adamla oldukça yakın bir dostluğu olan Arda'nın da takımdan ayrılabileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.