GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi, İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile anlaşma sağladı. 59 yaşındaki teknik direktör, bugün 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak görevine başlayacak. Domenec Torrent ismi ilk olarak yardımcı antrenörlük için düşünülmüş ancak Fatih Terim bu talebi kabul etmemişti. Terim ile yolların ayrılmasının ardından Torrent, Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan isim oldu. Galatasaray'ın efsanevi ismi Terim'in ardından görev yapmak Torrent için oldukça 'zor olacak' yorumları yapılıyor.
YILDIZLARI YETİŞTİRDİ
Guardiola ile Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de yardımcı hoca olarak çalışan Torrent, Lionel Messi, Xavi Hernández ve Andrés Iniesta gibi isimlerin gelişiminde pay sahibi olarak tanınıyor. 2018'de ABD ekibi New York City'nin başına geçen İspanyol hoca son olarak da Brezilya temsilcisi Flamengo'da çalıştı.
TRANSFERİ GÜN YÖNETECEK
Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından iş bölümü de değişti. Başkan Burak Elmas, yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün futbol şubesine atadı. Gün, Florya'dan sorumlu olacak ve transfer çalışmalarını yürütecek. Aslında Elmas, Gün'ü yönetimine alırken Florya'da geniş yetkilerle donatmayı planlıyordu. Ancak Terim bu operasyonu veto etmişti. Ayrıca Terim görevdeyken Domenec Torrent ile anlaşan isim de Işıtan Gün'dü.