Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Bedel ödemeye hazırım

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası ortalık karışırken dün oluşan bilgi kirliliğinin ardından Başkan Burak Elmas bir basın toplantısı düzenledi. Elmas, "Galatasaray'da başkanlık sistemi var. İçinde tartışır, konuşur ve kararı son olarak Başkan verir. Kararları sevgi ve sevgisizliğimden değil, o günkü koşullara göre en doğru kararı vermeye çalışıyorum. Verdiğim kararların da bedelini ödemeye hazırım. Ama Galatasaray'a, Başkanlık makamına zarar verilmesini hiçbir zaman kabul etmem" dedi.



ÖNCE "BİRLİKTE KARAR VERDİK" DEDİ

"Bu süreçte yönetim arkadaşlarımı hedefe koymak isteyenler oldu. Bu kararın tarafı yok. Biz ekip olarak karar veriyoruz. Kararların ne için, kim için alındığının önemi yok. Ben de başkan olduğum için hocamızla oturup karar verdik" diyen Elmas daha sonra bir soru üzerine, "Fatih hocayla ilgili kararı ben verdim" diye konuştu. Sonra da, "Fatih hocayla beraber verdik" diye de düzeltti. Elmas'ın, Torrent'le yapılan görüşmeyle ilgili açıklaması da çelişti. "Hocamız görevdeyken bir hocayla görüşmedik" ifadesini kullandı.



FATİH TERİM'İN ALTINDA ÇALIŞACAKTI

Ancak daha sonra, Terim'in Torrent'le yardımcı hoca olarak görüşülmesinden haberi olmamasıyla ilgili, "Hoca doğru söylemiş. Görüştük. Torrent ile anlaştığımızdan haberi yoktu, söyleyecektim" dedi. Bunu da "Galatasaray Başkanı'nın futbol paydaşlarıyla bir temasta olması son derece normaldir. Bu görüşmeler normaldir ve gizli saklı değildir" sözleriyle açıkladı. Torrent'i başta Sportif AŞ'nin başına geçmesi düşünülen Fatih Terim'in altında çalışacak bir teknik adam olarak düşündüklerini de sözlerine ekledi!..



3 SORU CEVAP

Terim'e Sportif AŞ'yi teklif ettiniz mi? Kendisiyle bir takım konular konuştuk. Konuşmaların ikimizin arasında kalması çok daha uygun ve şık olur. Bu konuyu çok tartışmaya gerek yok. Fatih Terim'in fikirlerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğim.

Tazminat konusu gündeme geldi mi? Ben ayrıntıları hiçbir zaman anlatmadım. Birçok çıkan haber gerçeği yansıtmıyor. Biz gerekeni yapabileceğimizi söyledik ve tazminat konusunda hocamızın bir talebi olmadı. Zaten boş mukavele imzalamıştı.

Niye G.Saraylı bir hoca getirmedi? Ben başkan olarak böyle bir karar verdim. Torrent'i tercih ettim. Herkesin birçok sorusu ve doğrusu olabilir. Üyeler tarafından seçilmiş başkan benim ve bunun en doğru karar olduğuna karar verdim.