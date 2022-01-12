Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim için 3 olasılık! Başkanlık...

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim için 3 olasılık! Başkanlık...

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'in, Galatasaray'daki teknik direktörlük görevinin sona ermesinin ardından flaş bir karar alabileceği gündeme geldi. Sarı-kırmızılılardaki 4. dönemini tamamlayan Terim'in artık kongreye hazırlanacağı iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim için 3 olasılık! Başkanlık...

Fatih Terim için yeni bir dönem başlıyor. Galatasaray'daki teknik adamlık görevini tamamlayan tecrübeli çalıştırıcıyı, adaylığını desteklediği Burak Elmas tarafından gönderilmesi oldukça etkiledi. Hiç beklemediği yerden hançerlendiğini düşünen Terim'in bundan sonra ne yapacağı, nasıl bir tavır takınacağı, ne hamle yapacağı merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim için 3 olasılık! Başkanlık...

Bu konuda 3 olasılık var:
1-Ya köşesine çekilecek dinlenecek. Bir daha teknik adamlık yapmayacak.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim için 3 olasılık! Başkanlık...

2-Yurt dışına çıkacak. Katar'a ya da Acun Ilıcalı'nın aldığı Hull City'ye gidecek.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim için 3 olasılık! Başkanlık...

3- Galatasaray'ın başına kongrede bu kez başkan olarak dönecek. Başkanlık tekliflerini bugüne kadar hep geri çeviren Terim'in artık kulübün başına geçme düşüncesine çok da uzak olmadığı belirtiliyor. Terim'in 3 yıl sonra yapılacak seçim için şimdiden çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

DİĞER
SON DAKİKA: Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Burak Elmas resmen açıkladı...
Okullara kar tatili! Haberler peş peşe geldi: İşte eğitime ara verilen iller
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor