GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim için 3 olasılık! Başkanlık...

Fatih Terim için yeni bir dönem başlıyor. Galatasaray'daki teknik adamlık görevini tamamlayan tecrübeli çalıştırıcıyı, adaylığını desteklediği Burak Elmas tarafından gönderilmesi oldukça etkiledi. Hiç beklemediği yerden hançerlendiğini düşünen Terim'in bundan sonra ne yapacağı, nasıl bir tavır takınacağı, ne hamle yapacağı merak konusu oldu.
Fatih Terim için yeni bir dönem başlıyor. Galatasaray'daki teknik adamlık görevini tamamlayan tecrübeli çalıştırıcıyı, adaylığını desteklediği Burak Elmas tarafından gönderilmesi oldukça etkiledi. Hiç beklemediği yerden hançerlendiğini düşünen Terim'in bundan sonra ne yapacağı, nasıl bir tavır takınacağı, ne hamle yapacağı merak konusu oldu.
Bu konuda 3 olasılık var:
1-Ya köşesine çekilecek dinlenecek. Bir daha teknik adamlık yapmayacak.
2-Yurt dışına çıkacak. Katar'a ya da Acun Ilıcalı'nın aldığı Hull City'ye gidecek.