GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim için 3 olasılık! Başkanlık...

Fatih Terim için yeni bir dönem başlıyor. Galatasaray'daki teknik adamlık görevini tamamlayan tecrübeli çalıştırıcıyı, adaylığını desteklediği Burak Elmas tarafından gönderilmesi oldukça etkiledi. Hiç beklemediği yerden hançerlendiğini düşünen Terim'in bundan sonra ne yapacağı, nasıl bir tavır takınacağı, ne hamle yapacağı merak konusu oldu.



