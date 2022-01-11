SON DAKİKA - Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı! İşte o mesaj...

Galatasaray'da alınan kötü sonuçlar sonrası fatura teknik direktör Fatih Terim'e kesilirken, gerçekleşetirilen kritik toplantıdan ayrılık kararı çıkmıştı. Sarı-Kırmızılı kulüpte 4. Fatih Terim döneminin sona ermesinin yankıları sürerken, ayrılığın 1. gününde Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim." ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım...