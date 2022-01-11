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SON DAKİKA - Galatasaray'da Burak Elmas'tan flaş transfer sözleri! "Gerekirse..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan önemli açıklamalar geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığının ardından Domenec Torrent ile anlaşma sağlandığını duyuran Elmas transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. Takımın çok ciddi yükümlülüğü olduğunu belirten Burak Elmas, maddi koşullar sağlanmadığı takdirde transfer yapmayacaklarını ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 19:09 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 19:18
SON DAKİKA - Galatasaray'da Burak Elmas'tan flaş transfer sözleri! "Gerekirse..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan önemli açıklamalar geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığının ardından Domenec Torrent ile anlaşma sağlandığını duyuran Elmas transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. Takımın çok ciddi yükümlülüğü olduğunu belirten Burak Elmas, maddi koşullar sağlanmadığı takdirde transfer yapmayacaklarını ifade etti.

İşte o sözler:

Burak Elmas: İhtiyaç doğrultusunda alternatif oyuncularla görüşüyoruz ama içinde bulunduğumuz ekonomik yükümlülükler sebebiyle keyfi davranma durumumuz yoktur.

Galatasaray'ın çok ciddi bir yükümlülüğü var. Mali disiplin uygulamak zorundayız. Transferin en önemli koşulu, maddi koşullardır. Gerekirse transfer yapmayız.

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