SON DAKİKA - Galatasaray Başkanı Burak Elmas Fatih Terim'in ayrılığı sonrası ilk kez konuştu! İşte o açıklamalar

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılması büyük yankı uyandırdı. Başkan Burak Elmas, NEF Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Terim ile karşılıklı anlaşarak vedalaştıklarını ifade eden Elmas, yeni hocanın Domenec Torrent olduğunu duyurdu. Alınan kararda iradeyi kendisinin koyduğunu belirten Burak Elmas, "Fatih hocayla konuşmaya devam edeceğim. Bunu da konuştuk zaten. Fikirlerinden faydalanacağımı söyledim." ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...



Burak Elmas: Bugün çok acı bir haber aldık. Eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Konyaspor camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Galatasaray; fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür bir kulüptür. Galatasaray'ın değerlerinde bir üslup vardır. Bu, bizim için çok önemlidir çünkü bizi, diğer kulüplerden ayıran bir faktördür. Eleştirileri saygıyla karşılayan bir başkanım.

Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Tartışır, konuşur ve son kararı başkan verir. Ben aday olurken çok zor kararlar vermem gerekeceğini biliyordum.

Kararlarımın bedelini ödemeye her zaman hazırım ama Galatasaray başkanlık makamına hakaret edilmesine, kulübe zarar verilmesine asla izin vermem. Herkes kendine çekidüzen versin.

"AYRILIK HİÇ OLAYLI OLMADI"

Ayrılık hiç olaylı olmadı. Fatih hoca, ilk önce çok sevdiğim biri ve divan kurulu üyemiz, teknik direktörümüz. Yollarımızı ayırmamız da Galatasaray'a yakışır bir şekilde oldu.

Bu konuyu uzatarak Galatasaray'ı yıpratmak adına bir iletişim yürütülüyor. Hocamızla aramızda son derece Galatasaray'a yakışan konuşmalar oldu. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz ama sonuçta ben başkanım ve en doğru kararı vermek için görevli benim.



Hocamız görevdeyken yerine bir hoca ile görüşmedik. Ama Galatasaray başkanının futbol paydaşlarıyla ilişkisinin olması ve sürekli iletişimde olup görüşmesi son derece normaldir.

Bunu da Fatih hoca özelinde söylemiyorum, herhangi bir hoca görevdeyken de yapabilir, görüşebilir. Benim bugün birçok kulüp başkanıyla, birçok teknik direktörle, birçok futbolcuyla ilişkilerim var, görüşüyoruz.

"STRATEJİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ"

Fatih hocayla ilgili devamlı aynı şeyi söylüyorum; bir teknik direktörlük birlikteliği futbolda her zaman karşılıklı olarak sona erdirilebilir. Stratejimizden asla vazgeçmiyoruz. Bu stratejiler, hem benden hem de herkesten daha önemli.

Galatasaray için doğru bildiğim kararları bazen üzülerek de olsa içim acıyarak da olsa almak zorundayım.

Çok önemli bir kurum yönetiyoruz. Omuzlarımda, arkadaşlarımın da omuzlarında çok ağır bir yük var. Kararları sevgi üzerinden alamayız. Herkesin Galatasaraylılığı kendine. Çok iyi bir Galatasaraylı olmaya çalışıyorum. Bütün bu kararları verirken ben de üzülüyorum.

"TÜM SORUMLULUK BANA AİTTİR"

Ben her şeyden sorumluyum. Ben Galatasaray başkanıyım. Tüm sorumluluk bana aittir. Her iyi şeyde de kötü şeyde de bana aittir. Aldığım kararların sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Ben anlık karar almıyorum. Galatasaray'ın geleceği için en uygun kararı alıyorum.

Sevgili hocamızla yaptığım görüşmeyi ekip arkadaşlarım dahil, kimseye anlatmadım. Hem hocamıza duyduğum saygıdan hem de geçmişte bu tür ayrılıkların Galatasaray'a bazen yakışmaması sebebiyle bunu böyle yaptım. Birçok haber gerçeği yansıtmıyor.

Tazminat konusunda hocamızın talebi olmadı. Kontrat ölçüsünde gerekeni yapacağımızı söyledim ama hocamız, asla böyle bir talebi olmayacağını söyledi. Yola çıkarken boş mukaveleye imza atmıştık.

Birlikte olmayı bildiğiniz kadar Galatasaray'da ayrılmayı da doğru yapmanız lazım.

Fatih Terim'den seçim vaadi diye bahsetmek hocaya saygısızlık olur. Tercihim Fatih hoca oldu ama benim seçimdeki vaadim Galatasaray için yapmak istediğim projelerdi ve bunun için çabalıyoruz. Saha sonuçlarını kimse garanti edemez.

Bu projeler için yola çıkarken en büyük riski, başkan olarak ben aldım. Bu risk hala devam ediyor fakat bu riskin, zor kararlar gerektirdiği ortada. Bugün bir ayrılık oldu, sebebinin hiçbir önemi yok.

Fatih hoca, bizim stratejilerimizi ilk divan kurulunda eleştirebilir veya yorumlayabilir. Fatih hocanın, Galatasaray içindeki konumu devam ediyor. Bunu da böyle değerlendirmenizi rica ediyorum.

Hocamızla ilgili birçok sebep söylenebilir. Bu kararı karşılıklı aldık. Bundan sonra Galatasaray'ın geleceği için yapacaklarımız önemli.

Birlikte çok şey başaracağız söyleminin altını doldurayım. Yola çıkarken kolay bir yol tercih etmedik. Galatasaray'ın yanlış alışkanlıklarla geldiği bu zor dönemden çıkması için gerekli önlemleri alacağımızı söyledik.

Birlikte çok şey başaracağımıza hala inanıyoruz. Tüm cesaretimizi göstereceğiz. Birliktelikler olduğu kadar ayrılıklar da normal. Biz hedeften vazgeçmeyeceğiz. Her hareketimizde Galatasaray'daki ayrışmaya katkıda bulunmamaya çalışıyoruz.

Biz bir ekibiz ve ekip olarak tüm kararları birlikte alıyoruz. Ekip arkadaşlarımın kasıtlı olarak hedef tahtasına koyulmasını asla kabul etmeyeceğimi söyleyeyim.



Galatasaray'da uzun vadeli kurumsal bir futbol ortamı için birçok arkadaşım bana yardımcı oluyor. Futbol, buranın en kritik branşı. Geniş yönetim kurulunu, herkesten yararlanmak için kurduk. Herkesin farklı özellikleri var.

"FATİH TERİM GALATASARAY'IN EFSANESİDİR"

Fatih Terim, Galatasaray'ın efsanesidir. Galatasaray'da asla unutulmayacak, tarihin en büyük başarılarına imza atmış biridir. Ona veda edildiğini düşünmüyorum. Hoca da ne arzu ederse her zaman yaparız. Bunu basit bir teknik direktörlüğü olarak görmek, çok yanlış olur.

Ben, Fatih hocayla konuşmaya devam edeceğim. Bunu da konuştuk zaten. Fikirlerinden faydalanacağımı söyledim.

Hocamızın ekibinden bazı isimler istifalarını sundu. Bu hafta içinde birebir görüşmelerden sonra en uygun kararı alacağız.

Zor kararları alacak kadar cesuruz. Üyelerimizin her zaman görüşlerini alıyoruz. Zaman zaman hata da yapabiliriz. Önemli olan yanlış yaptığımız zaman bu yanlışı düzeltip Galatasaray'a zarar vermeden doğruyu bulmak.



Buraya Galatasaray üyelerinin tercihiyle geldik. Tüzüğümüz bellidir. Endişe duymadan, ekibimizle beraber bildiğimiz yoldan dönmeden, bazen çok zor kararlar alarak yolumuza devam edeceğiz.

"SEÇİM KARARI ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Herhangi bir seçim kararı almayı düşünmüyorum. Geçmiş seçimden çıkan bazı adayların, tekrar seçime hazırlandığını biliyoruz ama burada Galatasaray esastır. Güvenoyu gerektirecek bir durum yok.

Fatih Terim, Florya'da olmayabilir ama hala Galatasaray'da. Divan kurulunda yan yana oturabiliriz.

Kulübümüzde, dışarıya bilgi taşıyan çok fazla kişi var. Çok fazla bilgi akışı var. Hatta o kadar fazla ki nasıl oluyor diye düşünüyorum. Önlemler almaya çalışıyoruz.

Fatih hoca ile kararı karşılıklı verdik ama Galatasaray adına iradeyi ben koydum.

Ben de bir taraftarım. Taraftarlarımızın son süreçte yaşadıklarını da anlıyorum. Sahadaki sonuçlara verilen tepkileri de anlıyor ve saygı duyuyorum. Sonuçlardan biz de memnun değiliz.

Taraftarımız bizi takdir etmiyor olabilir ama üslup önemli. Galatasaray, diğer kulüplere benzemez. Eleştirinin de takdirin de bir üslubu vardır.

Galatasaray resmi hesabından paylaşılan ayrılık mesajını gördüm. Yanlış anlaşılmalar olabilir ama metin, pozitif bir teşekkür mesajıdır. Son derece iyi niyetli bir mesajdır. Yanlış bir algı görmedim.