Haberler Galatasaray Galatasaray'ın istediği İrfan Can Eğribayat için karar verildi

Galatasaray'ın istediği İrfan Can Eğribayat için karar verildi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar resmen ayrıldı. Terim'in ayrılığı sonrası teknik direktör için mesai harcayan sarı-kırmızılılar transferde de dur durak bilmiyor. Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Cimbom'da gündeme İrfan Can Eğribayat gelmişti. Göztepe, genç filebekçisi için kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 18:12
Galatasaray'ın istediği İrfan Can Eğribayat için karar verildi

Süper Lig ekiplerinin takımlarını güçlendirmek için kıyasıya rekabete gireceği ara transfer dönemi yarın başlayacak.


Galatasaray'ın istediği İrfan Can Eğribayat için karar verildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken takımdaki mevcut futbolcuların adının diğer kulüplerle anılmasıyla ilgili olarak yönetimden açıklama geldi.

Galatasaray'ın istediği İrfan Can Eğribayat için karar verildi

Özellikle kaleci İrfan Can Eğribayat'ın adının Galatasaray ile anılmasının ardından Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez mevcut kadroyu korumak istediklerini belirtti.

Galatasaray'ın istediği İrfan Can Eğribayat için karar verildi

Sönmez, mevcut kadroyu yapacakları transferlerle güçlendirmek istediklerini vurgulayarak, "Göztepe Spor Kulübü olarak öncelikli planımız şu anda sahip olduğumuz kadromuzu korumak ve transferle güçlendirmektir. Oyuncularımızın hepsi değerli ve önemli oyunculardır. Futbolcularımıza teklifler geldiği durumda kendi görüşlerini dikkate alırız fakat asıl stratejimiz; kadromuzda bulunan oyuncularımızla yola devam etmek yönündedir. Bu plan çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

DİĞER
SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Acılı baba, 'Beni yetim bıraktın' diye feryat etti...
Takımdaki geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe Allahyar’ın fiyatını belirledi: İşte istenen rakam…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor