Galatasaray'ın istediği İrfan Can Eğribayat için karar verildi

Sönmez, mevcut kadroyu yapacakları transferlerle güçlendirmek istediklerini vurgulayarak, "Göztepe Spor Kulübü olarak öncelikli planımız şu anda sahip olduğumuz kadromuzu korumak ve transferle güçlendirmektir. Oyuncularımızın hepsi değerli ve önemli oyunculardır. Futbolcularımıza teklifler geldiği durumda kendi görüşlerini dikkate alırız fakat asıl stratejimiz; kadromuzda bulunan oyuncularımızla yola devam etmek yönündedir. Bu plan çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.