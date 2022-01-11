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Galatasaray'da Şükrü Hanedar görevinden istifa etti!

Son dakika haberi... Galatasaray'da Fatih Terim'in görevden alınmasının ardından ayrılıklar da peş peşe yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 15:56 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 16:07
Galatasaray'da Şükrü Hanedar görevinden istifa etti!

Galatasaray'da Fatih Terim'in görevden alınmasının ardından ayrılıklar da peş peşe yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Şükrü Hanedar şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarı ile GALATASARAY'daki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu görevi bana layık gören değerli büyüğüm İmparator Fatih Terim'e ve geçmiş dönem Başkan ve Yönetimlerine sonsuz teşekkür ederim.
GALATASARAY'a hizmet bir şereftir!"

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