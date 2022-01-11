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Galatasaray'da gündem teknik direktör! Domenec Torrent olmazsa... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatın devam ettiği Galatasaray'da eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Terim ile yolların ayrılmasıyla gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Cimbom, Terim'in ayrılığının hemen ardından Pep Guardiola'nın ekibinde yer alan Domenec Torrent ile anlaşma sağlandı. Peki herhangi bir durumda listede başka hangi adaylar var? İşte o isimler tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 10:05 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 10:24
Galatasaray'da gündem teknik direktör! Domenec Torrent olmazsa... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatın devam ettiği Galatasaray'da eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Terim ile yolların ayrılmasıyla gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

Galatasaray'da gündem teknik direktör! Domenec Torrent olmazsa... (GS spor haberi)

Cimbom, Terim'in ayrılığının hemen ardından Pep Guardiola'nın ekibinde yer alan Domenec Torrent ile anlaşma sağlandı.

Galatasaray'da gündem teknik direktör! Domenec Torrent olmazsa... (GS spor haberi)

Peki herhangi bir durumda listede başka hangi adaylar var? İşte o isimler:

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