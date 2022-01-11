Galatasaray'da gündem teknik direktör! Domenec Torrent olmazsa... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatın devam ettiği Galatasaray'da eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Terim ile yolların ayrılmasıyla gözler yeni teknik direktöre çevrildi.
Süper Lig'de kötü gidişatın devam ettiği Galatasaray'da eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Terim ile yolların ayrılmasıyla gözler yeni teknik direktöre çevrildi.
Cimbom, Terim'in ayrılığının hemen ardından Pep Guardiola'nın ekibinde yer alan Domenec Torrent ile anlaşma sağlandı.
Peki herhangi bir durumda listede başka hangi adaylar var? İşte o isimler: