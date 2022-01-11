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Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi bitiyor! Böyle duyurdular

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, uzun süredir bonservisi Benfica'da olan Gedson Fernandes ile ilgileniyordu. Portekiz basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Gedson Fernandes'i transfer etmeye çok yaklaştı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 06:50
Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi bitiyor! Böyle duyurdular

Mali sıkıntılar ve yabancı kontenjanı nedeniyle transferde şu ana kadar beklenen adımları atamayan Galatasaray'da Gedson Fernandes heyecanı yaşanıyor.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi bitiyor! Böyle duyurdular

Takvim'in Portekiz basınından derlediği habere göre, Sarı- Kırmızılılar genç yıldıza sonunda kavuşuyor.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi bitiyor! Böyle duyurdular

Ülkenin en ciddi yayın organlarından biri olan A Bola, Benfica ve Galatasaray arasındaki anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu yazdı. Öte yandan Galatasaray ile anlaşacak yeni teknik direktörün Gedson Fernandes konusundaki fikri de merak ediliyor.

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