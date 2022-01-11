Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi bitiyor! Böyle duyurdular

Mali sıkıntılar ve yabancı kontenjanı nedeniyle transferde şu ana kadar beklenen adımları atamayan Galatasaray 'da Gedson Fernandes heyecanı yaşanıyor.

Ülkenin en ciddi yayın organlarından biri olan A Bola, Benfica ve Galatasaray arasındaki anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu yazdı. Öte yandan Galatasaray ile anlaşacak yeni teknik direktörün Gedson Fernandes konusundaki fikri de merak ediliyor.