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Galatasaray Domenec Torrent ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile yaşanan ayrılığın hemen ardından düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim Pep Guardiola'nın ekibinde yer alan Domenec Torrent ile söz kesildi. İspanyol hoca ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Torrent'in sözleşmesinde opsiyon maddesi olduğu ve memnun kalınırsa yola devam edileceği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 06:50
Galatasaray Domenec Torrent ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

Fatih Terim'in sürpriz bir şekilde gönderilmesinin ardından Galatasaray'ın yeni hocası da belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Guardiola'nın ekibinde yer alan Domenec Torrent ile söz kesti. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Torrent'in opsiyon maddesi var. Memnun kalınırsa yola devam edilecek. Bu arada Torrent'in ismi geçen hafta yardımcı hoca olarak anılmıştı.

Galatasaray Domenec Torrent ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

Yönetici Işıtan Gün, 59 yaşındaki hoca ile Başkan Elmas'ın bilgisi dahilinde irtibat kurduğunu belirterek, "Terim'in yerine değil Terim'in yardımcısı olması için görüştük" sözlerini kullanmıştı. Terim ise Torrent iddialarını ilişkin, "Benim haberim yok" açıklamasını yapmıştı. Dünkü gelişmenin ardından 'Yardımcı hoca' denilen Domenec Torrent, teknik direktör koltuğuna oturdu.

Galatasaray Domenec Torrent ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

27 YAŞINDA BAŞLADI
Torrent, Katalan kulüpleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta futbol oynadıktan sonra 27 yaşında antrenörlüğe başladı. Palafrugell, Palamos ve Girona kulüplerinde teknik direktörlük yapan Domenec Torrent, 2007'de Barcelona B takımında Guardiola'nın yardımcısı oldu.

Galatasaray Domenec Torrent ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

Barcelona'nın 2008-2012 yılları arasındaki 13 kupalı o muhteşem döneminde de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent, Bayern Münih ve Manchester City zamanlarında da teknik kadronun ayrılmaz parçalarından biri oldu.

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