Galatasaray Domenec Torrent ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

Fatih Terim'in sürpriz bir şekilde gönderilmesinin ardından Galatasaray'ın yeni hocası da belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Guardiola'nın ekibinde yer alan Domenec Torrent ile söz kesti. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Torrent'in opsiyon maddesi var. Memnun kalınırsa yola devam edilecek. Bu arada Torrent'in ismi geçen hafta yardımcı hoca olarak anılmıştı.



