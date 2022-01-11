Galatasaray Domenec Torrent ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

Fatih Terim'in sürpriz bir şekilde gönderilmesinin ardından Galatasaray'ın yeni hocası da belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Guardiola'nın ekibinde yer alan Domenec Torrent ile söz kesti. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Torrent'in opsiyon maddesi var. Memnun kalınırsa yola devam edilecek. Bu arada Torrent'in ismi geçen hafta yardımcı hoca olarak anılmıştı.
Fatih Terim'in sürpriz bir şekilde gönderilmesinin ardından Galatasaray'ın yeni hocası da belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Guardiola'nın ekibinde yer alan Domenec Torrent ile söz kesti. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Torrent'in opsiyon maddesi var. Memnun kalınırsa yola devam edilecek. Bu arada Torrent'in ismi geçen hafta yardımcı hoca olarak anılmıştı.
Yönetici Işıtan Gün, 59 yaşındaki hoca ile Başkan Elmas'ın bilgisi dahilinde irtibat kurduğunu belirterek, "Terim'in yerine değil Terim'in yardımcısı olması için görüştük" sözlerini kullanmıştı. Terim ise Torrent iddialarını ilişkin, "Benim haberim yok" açıklamasını yapmıştı. Dünkü gelişmenin ardından 'Yardımcı hoca' denilen Domenec Torrent, teknik direktör koltuğuna oturdu.
27 YAŞINDA BAŞLADI
Torrent, Katalan kulüpleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta futbol oynadıktan sonra 27 yaşında antrenörlüğe başladı. Palafrugell, Palamos ve Girona kulüplerinde teknik direktörlük yapan Domenec Torrent, 2007'de Barcelona B takımında Guardiola'nın yardımcısı oldu.