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TRANSFER HABERİ: Jason Denayer bombası! Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya...

Süper Lig'de transfer hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar ve bordo mavililer için Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Trabzonspor ve Galatasaray'ın Lyon'da forma giyen Jason Denayer'i transfer etmek için girişimlere başladığı belirtildi. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 09:50
ÖMER FARUK ÖZCAN
TRANSFER HABERİ: Jason Denayer bombası! Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya...

Süper Lig'de transfer hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar ve bordo mavililer için Fransız basınından flaş bir iddia geldi.

TRANSFER HABERİ: Jason Denayer bombası! Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya...

L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray ve Trabzonspor, bir dönem sarı kırmızılılarda forma giyen Jason Denayer'i transfer etmek için girişimlere başladı.

TRANSFER HABERİ: Jason Denayer bombası! Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya...

NEWCASTLE UNITED DA DEVREDE

Jason Denayer'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında Premier Lig ekibi Newcastle United'ın da bulunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Jason Denayer bombası! Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya...

SÖZLEŞMESİ HAZİRANDA BİTİYOR

Galatasaray'ın 2 kez kiralık olarak transfer ettiği Jason Denayer'in Lyon'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek. 26 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro...

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