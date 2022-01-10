TRANSFER HABERİ: Jason Denayer bombası! Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya...

Süper Lig'de transfer hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar ve bordo mavililer için Fransız basınından flaş bir iddia geldi.
Süper Lig'de transfer hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar ve bordo mavililer için Fransız basınından flaş bir iddia geldi.
L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray ve Trabzonspor, bir dönem sarı kırmızılılarda forma giyen Jason Denayer'i transfer etmek için girişimlere başladı.
NEWCASTLE UNITED DA DEVREDE
Jason Denayer'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında Premier Lig ekibi Newcastle United'ın da bulunduğu belirtildi.
SÖZLEŞMESİ HAZİRANDA BİTİYOR
Galatasaray'ın 2 kez kiralık olarak transfer ettiği Jason Denayer'in Lyon'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek. 26 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro...