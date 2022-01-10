SPOR HABERİ - Galatasaray'a transferde ters köşe! Yusuf Yazıcı için flaş iddia

SÖZLEŞMESİNDE 20 MİLYON EUROLUK MADDE

Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transfer olduğu dönemde yaptığı anlaşmadaki madde de netlik kazandı. Bordo-mavililer, "Trabzonspor'un izni olmadan Türkiye'den başka bir takıma transfer olursa Lille, Trabzonspor'a 20 milyon euro tazminat bedeli öder" maddesi ekletmişti.

FRANSIZ GAZETECİDEN BOMBA İDDİA

Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken Fransız basınından flaş bir son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. Milliyet'in derlediği haberde, Fransız gazeteci Ignazio Genuardi'nin haberine göre; CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek için girişimlerine hız verdi.