SPOR HABERİ - Galatasaray'a transferde ters köşe! Yusuf Yazıcı için flaş iddia

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Yusuf Yazıcı'yla ilgili flaş bir son dakika iddiası ortaya atıldı. Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılması beklenen tecrübeli futbolcunun yeni adresini Fransız gazeteci duyurdu. A Milli Takım'da da forma giyen Yusuf Yazıcı'yla ilgili ortaya atılan transfer haberinin detayları şu şekilde...
MENAJERİNDEN FATİH TERİM AÇIKLAMASI
Yusuf Yazıcı'nın adının transfer dönemi öncesinde Galatasaray ile anılması üzerine menajeri Adem Cebeci açıklamalarda bulunmuştu. Adem Cebeci, Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray tarafından transfer edilmek istendiği sorusuna, "Fatih Terim, A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı'ya 10 numarayı veren ilk kişi. Kendisini çok seviyor ve ilgi duyuyor" diye konuşmuştu.
'TRABZONSPOR BİR MADDE KOYDU'
Yusuf Yazıcı'nın Türkiye'ye transfer olması durumunda Trabzonspor'dan izin alınması gerektiğini hatırlatan Adem Cebeci, "Trabzonspor, Yusuf'u satarken bir madde koydu. Olası bir Türkiye'ye geri dönüşte, ilk hak Trabzonspor'un. Trabzonspor'un izni olmadan biz de kimseyle anlaşmayız" demişti.