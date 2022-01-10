SPOR HABERİ - Burak Elmas'tan Florya'ya müdahale! Fatih Terim... (GS haberi)

Galatasaray'da kötü tablonun ligin ikinci yarısında da devam etmesi, Burak Elmas başkanlığındaki sarı-kırmızılı yönetimi iyice rahatsız etti. Elmas, Florya'ya müdahale etmeye karar verdi.

KOPUKLUĞU GİDERECEK

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Başkan Elmas ve ekibi, bundan sonra Florya'ya daha fazla mesai harcayacak. Koordinasyon sorununu ortadan kaldırarak ilk hamlesini yapacak olan Elmas böylece aradaki kopukluğu giderecek.