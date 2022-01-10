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SPOR HABERİ - Burak Elmas'tan Florya'ya müdahale! Fatih Terim... (GS haberi)

Spor haberi... Süper Lig'in ikinci yarısına Giresunspor karşısında start veren Galatasaray'da alınan 1-0'lık mağlubiyet moralleri bozarken, taraftarlar oldukça tepkili. Yönetim tarafında da bu rahatsızlık artarken Elmas'tan Florya'ya müdahale kararı geldi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 09:13
SPOR HABERİ - Burak Elmas'tan Florya'ya müdahale! Fatih Terim... (GS haberi)

Galatasaray'da kötü tablonun ligin ikinci yarısında da devam etmesi, Burak Elmas başkanlığındaki sarı-kırmızılı yönetimi iyice rahatsız etti. Elmas, Florya'ya müdahale etmeye karar verdi.

SPOR HABERİ - Burak Elmas'tan Florya'ya müdahale! Fatih Terim... (GS haberi)

KOPUKLUĞU GİDERECEK
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Başkan Elmas ve ekibi, bundan sonra Florya'ya daha fazla mesai harcayacak. Koordinasyon sorununu ortadan kaldırarak ilk hamlesini yapacak olan Elmas böylece aradaki kopukluğu giderecek.

SPOR HABERİ - Burak Elmas'tan Florya'ya müdahale! Fatih Terim... (GS haberi)

TERİM'LE DEVAM
Yönetim kurulundaki arkadaşlarının fikirlerini tek tek dinleyen ancak son sözü yine kendisi söyleyen Başkan Elmas'ın, şu aşamada sezon sonuna kadar kesinlikle Fatih Terim'le yolları ayırma gibi bir niyetinin bulunmadığı öğrenildi.

SPOR HABERİ - Burak Elmas'tan Florya'ya müdahale! Fatih Terim... (GS haberi)

BELİRLİ GÜNLERDE FLORYA
Takıma daha yakın olma kararı alan başkan Elmas, böylece haftanın belirli günlerinde ya kendi Florya'ya gidecek ya da mesai arkadaşları burada bulunacak.

SPOR HABERİ - Burak Elmas'tan Florya'ya müdahale! Fatih Terim... (GS haberi)

FATİH TERİM RAHATSIZ
Giresun maçı sonrası yardımcı antrenör konusundaki girişimlerden habersiz olduğunu söyleyen teknik direktör Fatih Terim aslında bu konuda büyük rahatsızlık yaşıyor.

SPOR HABERİ - Burak Elmas'tan Florya'ya müdahale! Fatih Terim... (GS haberi)

SOĞUK RÜZGARLAR
Tecrübeli teknik adamın, yönetici Işıtan Gün'ün, Başkan Elmas'ın talimatıyla Guardiola'nın yardımcısıyla görüştüklerini açıklamasını bir türlü kabul edemiyor.

SPOR HABERİ - Burak Elmas'tan Florya'ya müdahale! Fatih Terim... (GS haberi)

Kulüp resmi sitesinden Gün'e destek verilip Fatih Terim'le ilgili geçtiğimiz haftalarda herhangi bir paylaşımda bulunulmamasının da Florya'da soğuk rüzgarlar estirdiği öğrenildi.

SPOR HABERİ - Burak Elmas'tan Florya'ya müdahale! Fatih Terim... (GS haberi)

Terim'in, Işıtan Gün ve yine kendisiyle ilgili kulis yapan bazı yöneticilerden rahatsız olduğu belirtildi.

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