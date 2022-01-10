SPOR HABERİ - Burak Elmas'tan Florya'ya müdahale! Fatih Terim... (GS haberi)

Galatasaray'da kötü tablonun ligin ikinci yarısında da devam etmesi, Burak Elmas başkanlığındaki sarı-kırmızılı yönetimi iyice rahatsız etti. Elmas, Florya'ya müdahale etmeye karar verdi.
KOPUKLUĞU GİDERECEK
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Başkan Elmas ve ekibi, bundan sonra Florya'ya daha fazla mesai harcayacak. Koordinasyon sorununu ortadan kaldırarak ilk hamlesini yapacak olan Elmas böylece aradaki kopukluğu giderecek.
TERİM'LE DEVAM
Yönetim kurulundaki arkadaşlarının fikirlerini tek tek dinleyen ancak son sözü yine kendisi söyleyen Başkan Elmas'ın, şu aşamada sezon sonuna kadar kesinlikle Fatih Terim'le yolları ayırma gibi bir niyetinin bulunmadığı öğrenildi.