Haberler Galatasaray SON DAKİKA - Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan Fatih Terim'e veda paylaşımı! İşte o sözler

SON DAKİKA - Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan Fatih Terim'e veda paylaşımı! İşte o sözler

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teknik direktör Fatih Terim'e veda etti. Terim'in kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu belirten yıldız futbolcu, hocasına bundan sonrası için başarı dileklerini iletti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 18:34
SON DAKİKA - Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan Fatih Terim'e veda paylaşımı! İşte o sözler

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımla yolları ayrılan teknik direktör Fatih Terim için sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.

Aktürkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Her sporcunun hayatında dönüm noktaları vardır. Ben de bu dönüm noktalarını kariyerimde birçok kez yaşadım. Şüphesiz bunların en önemlisi bana ve yeteneklerime olan sonsuz güveninizdi. Nice yetenekli Türk gencinin yeterli şans bulamadığı için kalıcı olamadığı bir futbol ortamında siz, bana olan inancınızı her daim hissettirdiniz ve buna inançla her yeni gün, dünden daha iyi olmam için özverili bir liderlik gösterdiniz. Siz, bana harika bir hoca oldunuz. Umarım ben de sizin öğrettiklerinizi gerçekleştirebilerek size layık bir öğrenci olabilmişimdir. Size ve kıymetli ailenize bundan sonrası için Rabbimden mutluluk, başarı ve sağlık diliyorum."

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