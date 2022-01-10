Rekorlara imza attı! İşte Fatih Terim'in Galatasaray karnesi

DÖRDÜNCÜ DÖNEME KUPAYLA BAŞLADI
Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 4. kez görev yaptığı döneme başarılı bir başlangıç yaptı. 2017-2018 sezonunda Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Terim, söz konusu sezonda Galatasaray'ı Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı.
SON 3 SEZON BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Galatasaray, Terim yönetiminde son 3 sezonda istediği performansı sergileyemedi. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptırdı. Bu sezon kadroda büyük oranda değişikliğe giden Galatasaray, ligin geride kalan 20 haftalık periyodunda şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kaldı.
Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'a elenerek taraftarına büyük üzüntü yaşattı. Galatasaray, bu sezon lig ve Türkiye Kupası'nın aksine UEFA Avrupa Ligi'nde ise başarılı bir grafik çizdi. Grubunu namağlup bitiren sarı-kırmızılılar, yoluna son 16 turunda devam edecek.