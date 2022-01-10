Galatasaray'a transferde kötü haber! İşte Dennis Man'ın yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Giresunspor'a boyun eğen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Uzun süredir Galatasaray'la adı anılan 23 yaşındaki Rumen kanat oyuncusu konusunda Visca transferinden önce bordo-mavililerin nabız yokladığı ve Parma ile temasa geçtiği öne sürülmüştü.
TRANSFER AÇIKLAMASI GELMİŞTİ
Parma'da sportif direktör Mauro Pederzoli yaptığı açıklamada, "Dennis Man, önemli bir futbolcu. Kaliteli ve yetenekli bir isim. Man gibi bir oyuncu bizim takımda olduğu için mutluyum. Bazı zorluklarla karşılaştı ancak Parma'da fark yaratacak bir kaliteye sahip" ifadelerini kullandı.