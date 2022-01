Galatasaray'a transferde kötü haber! İşte Dennis Man'ın yeni adresi...

Takımdaki her oyuncu için teklif aldıklarında değerlendireceklerini söyleyen Pederzoli, "Man, takımla birlikte her gün antrenman yapan bir isim. Takım için önemli bir oyuncu biz de Dennis'in durumundan mutluyuz. Ancak Dennis Man'e bir teklif gelirse, bunu değerlendireceğiz. Tıpkı diğer oyuncularımız için olduğu gibi" şeklinde konuşmuştu.