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Galatasaray'a transferde kötü haber! İşte Dennis Man'ın yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılacak takviyeler ile çıkışa geçmek isteyen sarı-kırmızılıların gündeminde uzun süredir Dennis Man yer alıyordu. İtalyan basını Rumen yıldızın yeni adresini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 09:23
KEMAL TAMTÜRK
Galatasaray ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! İşte Dennis Man'ın yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Giresunspor'a boyun eğen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! İşte Dennis Man'ın yeni adresi...

Uzun süredir Galatasaray'la adı anılan 23 yaşındaki Rumen kanat oyuncusu konusunda Visca transferinden önce bordo-mavililerin nabız yokladığı ve Parma ile temasa geçtiği öne sürülmüştü.

Galatasaray ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! İşte Dennis Man'ın yeni adresi...

TRANSFER AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Parma'da sportif direktör Mauro Pederzoli yaptığı açıklamada, "Dennis Man, önemli bir futbolcu. Kaliteli ve yetenekli bir isim. Man gibi bir oyuncu bizim takımda olduğu için mutluyum. Bazı zorluklarla karşılaştı ancak Parma'da fark yaratacak bir kaliteye sahip" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! İşte Dennis Man'ın yeni adresi...

Takımdaki her oyuncu için teklif aldıklarında değerlendireceklerini söyleyen Pederzoli, "Man, takımla birlikte her gün antrenman yapan bir isim. Takım için önemli bir oyuncu biz de Dennis'in durumundan mutluyuz. Ancak Dennis Man'e bir teklif gelirse, bunu değerlendireceğiz. Tıpkı diğer oyuncularımız için olduğu gibi" şeklinde konuşmuştu.

Galatasaray ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! İşte Dennis Man'ın yeni adresi...

YENİ ADRESİ TÜRKİYE DEĞİL

İtalyan basınında yer alan haberde, Rumen yıldız Dennis Man'ın yeni adresinin Türkiye olmayacağı duyuruldu.

Galatasaray ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! İşte Dennis Man'ın yeni adresi...

Gelen tekliflerin tatmin edici olmadığı yazılan haberde, Sampdoria'nın transferi yakın bir zamanda bitirebileceği yazıldı.

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