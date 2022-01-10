GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Başakşehir aynı ismin peşinde! Mahir Emreli...

Süper Lig'in ilk yarısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, son olarak sahasında Giresunspor'a mağlup olarak taraftarlarını üzdü. Sarı-kırmızılılar bu sonuçların ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Azerbaycan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. SportInfo'da yer alan habere göre Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Legia Varşova forması giyen Mahir Emreli'yi istiyor.