GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Başakşehir aynı ismin peşinde! Mahir Emreli...

Süper Lig'in ilk yarısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, son olarak sahasında Giresunspor'a mağlup olarak taraftarlarını üzdü. Sarı-kırmızılılar bu sonuçların ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Azerbaycan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. SportInfo'da yer alan habere göre Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Legia Varşova forması giyen Mahir Emreli'yi istiyor.
Emreli'nin, takımının Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kampına katılmadığı ve menajerine sözleşmesini feshetmek istediğine dair talimat verdiği kaydedildi. Bu arada oyuncunun menajerinin İstanbul'da Galatasaray ve Başakşehir yöneticileriyle görüşmeler yaptığı da öne sürüldü.