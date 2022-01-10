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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Başakşehir aynı ismin peşinde! Mahir Emreli...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de kötü gidişata devam eden Galatasaray transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılı takımın Azeri futbolcu Mahir Emreli'yi istediği ifade edilirken bu transferdeki rakibinin ise Başakşehir olduğu öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 08:52
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Başakşehir aynı ismin peşinde! Mahir Emreli...

Süper Lig'in ilk yarısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, son olarak sahasında Giresunspor'a mağlup olarak taraftarlarını üzdü. Sarı-kırmızılılar bu sonuçların ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Başakşehir aynı ismin peşinde! Mahir Emreli...

Azerbaycan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. SportInfo'da yer alan habere göre Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Legia Varşova forması giyen Mahir Emreli'yi istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Başakşehir aynı ismin peşinde! Mahir Emreli...

Emreli'nin, takımının Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kampına katılmadığı ve menajerine sözleşmesini feshetmek istediğine dair talimat verdiği kaydedildi. Bu arada oyuncunun menajerinin İstanbul'da Galatasaray ve Başakşehir yöneticileriyle görüşmeler yaptığı da öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Başakşehir aynı ismin peşinde! Mahir Emreli...

Birçok teklif aldığını dile getiren Mahir Emreli, geleceği ile ilgili kararı yakın zamanda vereceğini dile getirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Başakşehir aynı ismin peşinde! Mahir Emreli...

Qarabağ altyapısından yetişen Mahir Emreli, 2021'de Polonya ekibi Legia Varşova'ya transfer olmuştu. 24 yaşındaki genç futbolcu, forvet mevkisinde forma giyiyor.

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